«Есть надежда, что пара сложится»: как живет белая медведица, которую увезли из Новосибирска

Белая медведица переехала в Ижевск в январе Источник: Зоопарк Удмуртии / vk.com











Белая медведица Шайна, которую перевезли из новосибирского зоопарка в Удмуртию, привыкает к новой обстановке. Также есть шанс, что у нее появится пара.

— На сегодняшний день медведица Шайна обживается в вольерах, привыкает к климату нашего региона. Сотрудники «Белого Севера» ведут ежедневный мониторинг поведения, самочувствия и динамики роста медведицы, — сообщила директор зоопарка Удмуртии Светлана Малышева в ответ на запрос НГС.

«Белый Север» — комплекс сооружений, построенный для морских млекопитающих. Часть, предназначенная для белых медведей, построена с учетом биологических особенностей этого вида. Площадка представлена двумя внешними экспозиционными вольерами с бассейнами и шестью внутренними боксами.

Кроме Шайны, в зоопарке Удмуртии живет белый медведь по кличке Балу, которому 10 лет. Хищники проживают и экспонируются в комплексе отдельно друг от друга.

— Размножение белых медведей в условиях неволи — сложный и многоэтапный процесс, — объяснили в учреждении. — Пока рано делать прогноз, появится ли потомство, но надежда есть, что пара Балу и Шайна сложится, и в будущем хищники повысят популяцию белых медведей в зоопарках России.