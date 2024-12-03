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Животные «Есть надежда, что пара сложится»: как живет белая медведица, которую увезли из Новосибирска

«Есть надежда, что пара сложится»: как живет белая медведица, которую увезли из Новосибирска

Белая медведица, увезенная из Новосибирского зоопарка, привыкает к новому месту

858
4 комментария

Белая медведица переехала в Ижевск в январе

Источник:

Белая медведица Шайна, которую перевезли из новосибирского зоопарка в Удмуртию, привыкает к новой обстановке. Также есть шанс, что у нее появится пара.

— На сегодняшний день медведица Шайна обживается в вольерах, привыкает к климату нашего региона. Сотрудники «Белого Севера» ведут ежедневный мониторинг поведения, самочувствия и динамики роста медведицы, — сообщила директор зоопарка Удмуртии Светлана Малышева в ответ на запрос НГС.

«Белый Север» — комплекс сооружений, построенный для морских млекопитающих. Часть, предназначенная для белых медведей, построена с учетом биологических особенностей этого вида. Площадка представлена двумя внешними экспозиционными вольерами с бассейнами и шестью внутренними боксами.

Кроме Шайны, в зоопарке Удмуртии живет белый медведь по кличке Балу, которому 10 лет. Хищники проживают и экспонируются в комплексе отдельно друг от друга.

— Размножение белых медведей в условиях неволи — сложный и многоэтапный процесс, — объяснили в учреждении. — Пока рано делать прогноз, появится ли потомство, но надежда есть, что пара Балу и Шайна сложится, и в будущем хищники повысят популяцию белых медведей в зоопарках России.

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило остается брат белой медведицы Шайны по кличке Норди. Его держат вне экспозиции.

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Белые медведи Новосибирск Ижевск Зоопарк
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Комментарии
5
Мон@шка60+
39 минут
Предыдущую невесту этот жених убил. Ну, ничего, Белка и Стрелка подрастают.
Гость
18 минут
если (якобы) Норди живой, здоровый, почему не покажете его на видео и условия в которых он содержится (якобы)
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