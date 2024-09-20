Настоящий хищник: манул устроил охоту на белку — видео, которое держит в напряжении

Манул был очень сосредоточен и внимательно наблюдал за белкой. Он не сводил с нее глаз и почти не мигал. Он старался двигаться аккуратно и быстро. Но добыча была слишком далеко и за пределами вольера, поэтому дикий кот в итоге остался ни с чем.