Настоящий хищник: манул устроил охоту на белку — видео, которое держит в напряжении

В Новосибирском зоопарке манул утроил охоту на белку. Забавное видео сняла постоянная гостья учреждения Анна Новикова.
Манул был очень сосредоточен и внимательно наблюдал за белкой. Он не сводил с нее глаз и почти не мигал. Он старался двигаться аккуратно и быстро. Но добыча была слишком далеко и за пределами вольера, поэтому дикий кот в итоге остался ни с чем.
В Новосибирском зоопарке манулятам исполнилось полгода. Они родились в апреле, но к посетителям вышли, конечно, только в мае, когда подросли, и из домика их выпустила мама.
Ранее манулята решили поспать на свежем воздухе. До этого они устроили очень активные игры на свежем воздухе.