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Животные Настоящий хищник: манул устроил охоту на белку — видео, которое держит в напряжении

Настоящий хищник: манул устроил охоту на белку — видео, которое держит в напряжении

Никто из животных не пострадал

1 304
5 комментариев

Манулы — звезды Новосибирского зоопарка!

В Новосибирском зоопарке манул утроил охоту на белку. Забавное видео сняла постоянная гостья учреждения Анна Новикова.

Манул был очень сосредоточен и внимательно наблюдал за белкой. Он не сводил с нее глаз и почти не мигал. Он старался двигаться аккуратно и быстро. Но добыча была слишком далеко и за пределами вольера, поэтому дикий кот в итоге остался ни с чем.

Манул был крайне сосредоточен

В Новосибирском зоопарке манулятам исполнилось полгода. Они родились в апреле, но к посетителям вышли, конечно, только в мае, когда подросли, и из домика их выпустила мама.

Ранее манулята решили поспать на свежем воздухе. До этого они устроили очень активные игры на свежем воздухе.

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Комментарии
5
Владимир Епифанцев
28 минут
Зачем эта новость?
Гость
46 минут
мой кошак, пободрее охотится..
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