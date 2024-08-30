НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

южн.

 747мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,45
EUR 101,77
Схемы обмана при аренде жилья
Автобусы-призраки
Откровенное интервью о донорстве
Сколько тратят на букеты
Ваше мнение о работе
5 звёздных романов
Мы в Telegram
Животные Свалила с лежанки: уссурийские медвежата устроили активные игры — милое видео из Новосибирского зоопарка

Свалила с лежанки: уссурийские медвежата устроили активные игры — милое видео из Новосибирского зоопарка

Маленькие хищники появились в зоопарке в конце июля

230
1 комментарий

Лежанка досталась медвежонку-девочке

Уссурийские медвежата из Новосибирского зоопарка устроили активные игры вокруг лежанки. Кадры опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах, которые сибирячка опубликовала на своей странице в социальной сети «Вконтакте», медвежонок мальчик пытается устроиться на лежанке, чтобы предаться дневному сну. К нему подходит медвежонок-девочка, которая призывает своего партнера активничать, поскольку день — не время для отдыха.

Кадры сняты 29 августа

Между хищниками происходит короткая потасовка, к ходе которой медвежонок-мальчик падает с лежанки, а на его место тут же устремляется девочка.

О появлении уссурийских белогрудых медвежат в Новосибирском зоопарке стало известно в конце июля. Их передали в учреждение из Владивостока.

Детенышей привезли в Сибирь в мае, когда они были маленькими, животных выкармливали детской кашей из бутылочки. В середине августа животные устроили драку за лежанку.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило Уссурийские медведи
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
30 августа 2024, 00:14
Инагенты, неужели не понимаете, что ваша неэффективная реклама никак не поможет поднять выручку этого про-украинского заведения? 🤣 Новосибирцы, голосуйте рублём и помогайте закрытию "Новосибирского" зоопарка ❗
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Вера,47

Полина,32

Серж,58

Dn7,36

Calc1uM1k,37

Bell,46

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление