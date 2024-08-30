Свалила с лежанки: уссурийские медвежата устроили активные игры — милое видео из Новосибирского зоопарка

Уссурийские медвежата из Новосибирского зоопарка устроили активные игры вокруг лежанки. Кадры опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На кадрах, которые сибирячка опубликовала на своей странице в социальной сети «Вконтакте», медвежонок мальчик пытается устроиться на лежанке, чтобы предаться дневному сну. К нему подходит медвежонок-девочка, которая призывает своего партнера активничать, поскольку день — не время для отдыха.
Между хищниками происходит короткая потасовка, к ходе которой медвежонок-мальчик падает с лежанки, а на его место тут же устремляется девочка.
О появлении уссурийских белогрудых медвежат в Новосибирском зоопарке стало известно в конце июля. Их передали в учреждение из Владивостока.
Детенышей привезли в Сибирь в мае, когда они были маленькими, животных выкармливали детской кашей из бутылочки. В середине августа животные устроили драку за лежанку.