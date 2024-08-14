«Таких в России нет»: в Новосибирске продают щенков булли за 750 тысяч — фото забавных питомцев

К продаже доступны два щенка Источник: Avito.ru











В Новосибирске продают двоих щенков породы булли микро. Стоимость каждого из них — 750 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.



— Американский булли. Родились 14.03.2024. Крови импорт: Америка, Китай. Осталось два мальчика эксклюзивных микро. Таких нет ни у кого. Оба родителя проверены по здоровью, все генетические тесты на руках, УЗИ сердца, брюшной полости. На момент переезда щенки будут иметь документы AВKC, вакцинацию по возрасту, чип, купированные уши, — отметила автор объявления Анастасия.



Щенки родились весной 2024 года Источник: Avito.ru











Продавец добавила, что ее питомник имеет сертификат о регистрации в системе АВКС. Щенков можно купить по договору купли-продажи. Также продавец обещает консультации владельцев и бережную доставку из рук в руки.

На фото щенки выглядят милыми и забавными. У них темный окрас и светлая грудь. Продавец отметила, что готова продать щенков только ответственным хозяевам. Булли микро — разновидность породы. Собаки вырастают более мелкими, чем стандартные представители породы.



— Рассматриваем только любящих и заботливых мам и пап. Я не только продаю щенков, я их и дарю особенным деткам. В особенные семьи таких щенков подарено не мало. Я люблю свое дело, так как сама воспитываю ребенка инвалида. При этом, для щенков булли микро это нормальная цена, даже дешевая, так как за границей они стоят намного дороже. В России таких нет ни у кого, — прокомментировала свое объявление НГС продавец Анастасия.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продавали «носителя легендарных кровей» — щенка булли за 350 тысяч рублей.

