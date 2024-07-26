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Животные Манул Зеленогорск хотел погулять, а тут посетитель с камерой — забавное видео, как кот пытался его прогнать

Манул Зеленогорск хотел погулять, а тут посетитель с камерой — забавное видео, как кот пытался его прогнать

Дикий кот был недоволен вниманием

986
4 комментария
Кот не ждал гостей

Манул Зеленогорск в Новосибирском зоопарке решил немного погулять, но вышел из домика не с самых добрым расположением духа. Он явно не ожидал повышенного внимания и немного из-за этого пошипел.

Гости были не впечатлены таким устрашением. Хотя кот даже подходил поближе. Немного побродив, Зеленогорск в итоге удалился в свой домик. Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

Ранее в Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особенно заинтересовали мячики.

В это время новый лев по имени Ричард осваивается в вольере, а тигренок Кови резвится с автомобильной шиной.

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Комментарии
4
Гость
26 июля 2024, 11:37
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
Гость
26 июля 2024, 11:32
не с самых добрым Манул! Обоccы их обоих!
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