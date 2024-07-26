Манул Зеленогорск хотел погулять, а тут посетитель с камерой — забавное видео, как кот пытался его прогнать

Кот не ждал гостей Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











Манул Зеленогорск в Новосибирском зоопарке решил немного погулять, но вышел из домика не с самых добрым расположением духа. Он явно не ожидал повышенного внимания и немного из-за этого пошипел.

Гости были не впечатлены таким устрашением. Хотя кот даже подходил поближе. Немного побродив, Зеленогорск в итоге удалился в свой домик. Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

Источник: Сергей Ильтяков / NGS.RU

Ранее в Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особенно заинтересовали мячики.

В это время новый лев по имени Ричард осваивается в вольере, а тигренок Кови резвится с автомобильной шиной.