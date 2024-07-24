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Животные До сих пор балуется: тигренок Кови устроил игры с покрышкой — забавное видео из Новосибирского зоопарка

До сих пор балуется: тигренок Кови устроил игры с покрышкой — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Молодой дикий кот быстро растет

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1 комментарий
Кови не растерял свой задор

В Новосибирском зоопарке показали, как растет и играет тигренок Кови. Сначала он увлекся бревном, которое пытался поднять и разгрызть. Чуть позже его внимание привлекла автомобильная покрышка.

Тигренок очень весело проводил время и был полностью увлечен игрой. В Новосибирском зоопарке он появился в мае, приехал из Барнаула. Он уже совсем освоился в своем просторном вольере и привык к вниманию посетителей.

В Новосибирском зоопарке новый лев по имени Ричард осваивается в вольере.

Ранее в Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особо заинтересовали мячики.

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Комментарии
5
Гость
24 июля 2024, 16:31
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
Гость
24 июля 2024, 16:40
Родители пьют, дети пустыми бутылками играют...
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