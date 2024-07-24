До сих пор балуется: тигренок Кови устроил игры с покрышкой — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Кови не растерял свой задор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке показали, как растет и играет тигренок Кови. Сначала он увлекся бревном, которое пытался поднять и разгрызть. Чуть позже его внимание привлекла автомобильная покрышка.

Тигренок очень весело проводил время и был полностью увлечен игрой. В Новосибирском зоопарке он появился в мае, приехал из Барнаула. Он уже совсем освоился в своем просторном вольере и привык к вниманию посетителей.

Источник: Новосибирский зоопарк / Telegram

В Новосибирском зоопарке новый лев по имени Ричард осваивается в вольере.



Ранее в Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особо заинтересовали мячики.