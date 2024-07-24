До сих пор балуется: тигренок Кови устроил игры с покрышкой — забавное видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке показали, как растет и играет тигренок Кови. Сначала он увлекся бревном, которое пытался поднять и разгрызть. Чуть позже его внимание привлекла автомобильная покрышка.
Тигренок очень весело проводил время и был полностью увлечен игрой. В Новосибирском зоопарке он появился в мае, приехал из Барнаула. Он уже совсем освоился в своем просторном вольере и привык к вниманию посетителей.
В Новосибирском зоопарке новый лев по имени Ричард осваивается в вольере.
Ранее в Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особо заинтересовали мячики.
Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.