Освежились в жару: белые медвежата в Новосибирском зоопарке поплавали вместе с мамой — милое видео

В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка искупали в бассейне вместе с мамой Гердой. Кадры опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На видео, снятом в жаркий летний день, можно увидеть водные процедуры озорных медвежат. Один из них развалился спиной на воде и брюхом вверх, показывая, какое удовольствие он получает от купания.
Это не осталось без внимания мамы Герды, которая решила присоединиться к отпрыскам и с радостью плюхнулась в воду.
О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно зимой прошлого года. Детеныши родились в декабре 2022 года, их опекуном стал Роскосмос.
В мае в Новосибирском зоопарке родились лесные котята. В учреждении появились четыре детеныша: мальчик и три девочки.