НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, дождь

ощущается как +22

1 м/c,

ю-з.

 737мм 95%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

СРОЧНО

Кто носится по городу на дорогих авто без номеров

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Гоняют по городу без номеров
Июльфест в Новосибирске
Новостройки вместо заводов
Разоблачили мифы об имплантах
Разбомбленные дороги
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
НГС в Telegram
Животные Освежились в жару: белые медвежата в Новосибирском зоопарке поплавали вместе с мамой — милое видео

Освежились в жару: белые медвежата в Новосибирском зоопарке поплавали вместе с мамой — милое видео

Герда решила присоединиться к детенышам и понырять

267
1 комментарий
Видео снято 19 июля

В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка искупали в бассейне вместе с мамой Гердой. Кадры опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На видео, снятом в жаркий летний день, можно увидеть водные процедуры озорных медвежат. Один из них развалился спиной на воде и брюхом вверх, показывая, какое удовольствие он получает от купания.

Это не осталось без внимания мамы Герды, которая решила присоединиться к отпрыскам и с радостью плюхнулась в воду.

О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно зимой прошлого года. Детеныши родились в декабре 2022 года, их опекуном стал Роскосмос.

В мае в Новосибирском зоопарке родились лесные котята. В учреждении появились четыре детеныша: мальчик и три девочки.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило Белые медведи
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
20 июля 2024, 00:36
От медведей толку нет. Они даже не вкусные. И заразные.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Dmit_Ok,33

Андрей,49

Павел,38

Ася,33

Дашенька,28

VLADIMIR,35

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление