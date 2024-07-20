Освежились в жару: белые медвежата в Новосибирском зоопарке поплавали вместе с мамой — милое видео

Видео снято 19 июля Источник: Анна Новикова/YouTube











В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка искупали в бассейне вместе с мамой Гердой. Кадры опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.



На видео, снятом в жаркий летний день, можно увидеть водные процедуры озорных медвежат. Один из них развалился спиной на воде и брюхом вверх, показывая, какое удовольствие он получает от купания.

Это не осталось без внимания мамы Герды, которая решила присоединиться к отпрыскам и с радостью плюхнулась в воду.

Источник: Анна Новикова/YouTube

О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно зимой прошлого года. Детеныши родились в декабре 2022 года, их опекуном стал Роскосмос.

