Слишком эпично: битвы лесных котиков из зоопарка Новосибирска попали на видео

В зоопарке Новосибирска подрались два лесных котенка. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский зоопарк» сегодгя, 3 июля.
Лесные котята, которые устроили игры друг с другом, начали бороться и покусывать друг друга. На видео также попала взрослая лесная кошка.
В этом году в зоопарке родилось четыре лесных европейских котенка. Они вышли к посетителям совсем недавно — в июне.
Белые медвежата из Новосибирского зоопарка устроили нежности с мамой. Сибирячка опубликовала кадры из вольера белых медведей, на них запечатлен редкий момент нежности мамы с подросшими дочками.