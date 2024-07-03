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Животные Слишком эпично: битвы лесных котиков из зоопарка Новосибирска попали на видео

Слишком эпично: битвы лесных котиков из зоопарка Новосибирска попали на видео

Четверо котят играют друг с другом

98
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Котята еще совсем маленькие

В зоопарке Новосибирска подрались два лесных котенка. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский зоопарк» сегодгя, 3 июля.

Лесные котята, которые устроили игры друг с другом, начали бороться и покусывать друг друга. На видео также попала взрослая лесная кошка.

Животные играют друг с другом

В этом году в зоопарке родилось четыре лесных европейских котенка. Они вышли к посетителям совсем недавно — в июне.

Белые медвежата из Новосибирского зоопарка устроили нежности с мамой. Сибирячка опубликовала кадры из вольера белых медведей, на них запечатлен редкий момент нежности мамы с подросшими дочками.

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Животные Новосибирск Зоопарк Котята
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Комментарии
1
Гость
3 июля 2024, 10:06
Котов на варежки, собак на мокасины.
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