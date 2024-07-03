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Животные Моменты нежности: белые медвежата ластятся к маме — милое видео из Новосибирского зоопарка

Моменты нежности: белые медвежата ластятся к маме — милое видео из Новосибирского зоопарка

Сейчас медвежатам Белке и Стрелке уже больше года

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1 комментарий
Герда неохотно отвечала на призывы к вниманию со стороны одной из дочек

Белые медвежата из Новосибирского зоопарка устроили нежности с мамой. Кадры опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Сибирячка опубликовала кадры из вольера белых медведей, на них запечатлен редкий момент нежности мамы с подросшими дочками. Сначала медведица Белка пытается привлечь внимание мамы, запрыгнув на нее.

Спустя несколько мгновений медведица Герда взобралась на камень, чтобы осмотреть свои владения. В этот момент Белка снова попыталась получить немного ласки у мамы и даже залезла под нее. В финале видео молодая медведица ластится к старшей, но не получает взаимности.

О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно в феврале 2023 года, их опекуном стал Роскосмос.

В начале мая НГС писал о том, что в Новосибирском зоопарке у лесных бизонов родился детеныш. Он показался посетителям.

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Комментарии
1
Гость
3 июля 2024, 00:39
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
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