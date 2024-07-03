Моменты нежности: белые медвежата ластятся к маме — милое видео из Новосибирского зоопарка

Герда неохотно отвечала на призывы к вниманию со стороны одной из дочек Источник: Анна Новикова











Белые медвежата из Новосибирского зоопарка устроили нежности с мамой. Кадры опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.



Сибирячка опубликовала кадры из вольера белых медведей, на них запечатлен редкий момент нежности мамы с подросшими дочками. Сначала медведица Белка пытается привлечь внимание мамы, запрыгнув на нее.

Источник: Анна Новикова

Спустя несколько мгновений медведица Герда взобралась на камень, чтобы осмотреть свои владения. В этот момент Белка снова попыталась получить немного ласки у мамы и даже залезла под нее. В финале видео молодая медведица ластится к старшей, но не получает взаимности.



О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно в феврале 2023 года, их опекуном стал Роскосмос.



В начале мая НГС писал о том, что в Новосибирском зоопарке у лесных бизонов родился детеныш. Он показался посетителям.

