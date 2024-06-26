Травили 4 раза: в мэрии объяснили, как борются с крысами на Трудовой

Крысы плодятся во дворах на Трудовой постоянно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска сообщили, как часто травят крыс на Трудовой, где животные все изрыли норами и активно размножаются. В городской администрации отметили, что последний раз грызунов там травили 11 июня.



— По информации управляющей компании ООО «Дост-Н» дератизацию на контейнерной площадке во дворе на Трудовой,3 проводили последний раз 11 июня 2024 года в полном объеме и по договору со спецорганизацией ООО «Глобус», — сообщили в мэрии.



В администрации добавили, что до этого крыс там травили 3 апреля, 18 апреля и 20 мая. Также в администрации Центрального округа сообщили, что регламентированных сроков проведения дератизации и дезинсекции в СанПиН нет.



Управляющая компания устанавливает их сама с учетом результатов регулярного обследования и оценки состояния контейнерной площадки. Роспотребнадзор рекомендует проводить такие мероприятия не реже одного раза в два месяца, — добавили в мэрии.



На Трудовой крысы появляются очень часто. Недавно целая крысиная стая облюбовала мусорку во дворе дома на улице Трудовой, 7. Десятки крыс, по словам местных жителей, не боятся людей и порой выбегают под ноги.



Ранее НГС писал о том, почему крысам не помогает отрава. По информации корреспондента НГС, грызуны научились выживать в этих условиях.

