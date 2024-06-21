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Животные «Все в норах»: двор в центре Новосибирска оккупировали крысы — видео с огромными грызунами

«Все в норах»: двор в центре Новосибирска оккупировали крысы — видео с огромными грызунами

Дворы на Трудовой — излюбленное место для этих животных

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Крысы портят жизнь жителям центра

В центре Новосибирска во дворе дома на улице Трудовой, 3, разгуливают полчища крыс. Местный житель Виктор записал на видео животных и отправил в редакцию.

—Десятки крыс. Все изрыто в норах. В 50 метрах от ЖЭУ. В 100 метрах от мэрии (департамента ЖКХ), — рассказал о проблеме мужчина.

Крысы не боятся людей

На видеозаписи огромные и упитанные крысы разгуливают среди травы посреди бела дня, никого не боясь. Животные чувствуют себя свободно.

Крысы регулярно отравляют жизнь новосибирцам, проживающим на Трудовой. Так, целая крысиная стая жила и во дворе дома на улице Трудовой, 7. Десятки крыс, по словам местных жителей, не боятся людей и порой выбегают под ноги.

Корреспондент НГС не смогла дозвониться до управляющей компании ДОСТ-Н, в управлении которой находится указанный дом. Мы направили запросы в УК и в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал о том, почему во дворах появляются крысы. Там сообщили, что во дворах за количеством крыс должны следить УК.

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Крысы Мэрия УК Двор
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