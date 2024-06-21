«Все в норах»: двор в центре Новосибирска оккупировали крысы — видео с огромными грызунами

Крысы портят жизнь жителям центра Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В центре Новосибирска во дворе дома на улице Трудовой, 3, разгуливают полчища крыс. Местный житель Виктор записал на видео животных и отправил в редакцию.



—Десятки крыс. Все изрыто в норах. В 50 метрах от ЖЭУ. В 100 метрах от мэрии (департамента ЖКХ), — рассказал о проблеме мужчина.



Крысы не боятся людей Источник: читатель НГС Виктор

На видеозаписи огромные и упитанные крысы разгуливают среди травы посреди бела дня, никого не боясь. Животные чувствуют себя свободно.



Крысы регулярно отравляют жизнь новосибирцам, проживающим на Трудовой. Так, целая крысиная стая жила и во дворе дома на улице Трудовой, 7. Десятки крыс, по словам местных жителей, не боятся людей и порой выбегают под ноги.

Корреспондент НГС не смогла дозвониться до управляющей компании ДОСТ-Н, в управлении которой находится указанный дом. Мы направили запросы в УК и в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал о том, почему во дворах появляются крысы. Там сообщили, что во дворах за количеством крыс должны следить УК.

