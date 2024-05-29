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Животные подробности «Мы вторгаемся в их мир»: почему Новосибирск захватывают дикие лисы — чего они хотят от людей

«Мы вторгаемся в их мир»: почему Новосибирск захватывают дикие лисы — чего они хотят от людей

В Центре реабилитации диких животных (ЦРДЖ) рассказали, что делать, если встретили лису в городе

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Если выход лис не удивляет сельских жителей, то для городских - это всегда целое событие

На улицах города все чаще стали встречаться рыжие лисы и их лисята. Последний раз в соцсетях появились фото и видео животных с улицы Немировича-Данченко Одного лисенка застали за охотой на полевую мышь. Еще двух лис увидели гуляющими на улице Немировича-Данченко. Кадры с животными публиковали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

— Наши подписчики смогли запечатлеть, как бегающий по улицам Новосибирска лисёнок охотится на полевую мышь. Ещё две лисы были замечены на Немировича-Данченко, — опубликовали пост в группе.

Один лисенок охотился, другая лисица сидела на улице возле домов

В Центре реабилитации диких животных (ЦРДЖ) НГС считают, что лисы начали выходить к людям по тем же причинам, что и другие дикие животные и птицы.

— Мы вторгаемся в их мир, они становятся к нам ближе. Также лисы любители добывать еду, скажем так, простыми способами, так же, как и ёжики, которые уже облюбовали всевозможные дачные участки, компостные кучи. Рядом с человеком проще найти пропитание, вот поэтому какие-то животные могут к нам еще ближе приближаться, — отметила в разговоре с корреспондентом НГС пресс-секретарь Центра Алиса Богомолова.

Она отметила, что в ситуации, когда потенциально опасное животное выходит к людям и может само пострадать или нанести вред людям, человеку без опыта работы с этими животными лучше не приближаться и не трогать их.

Трогать лис не следует — они могут болеть бешенством

— Лисы могут бешенство переносить. То же самое касается косуль, лосей, медведей. В таких случаях необходимо звонить на горячую линию Росприроднадзора. И Росприроднадзор помогает в ситуациях с такими животными. Они помогают, как правило, и людям, и животным, — заключила спикер.

В Министерстве природы Новосибирской области сообщили НГС, что выход лис в границы населенных пунктов — явление распространенное и легко объяснимое.

— Населенные пункты разрастаются, подходят вплотную к лесным массивам, включают в себя лесные массивы, являющиеся естественной средой обитания диких животных. Если сельского жителя встреча с лисой не удивляет, то горожане обращают большее внимание на это событие. В целом, в данной ситуации не видится угроза жизни и здоровью граждан, но обо всех случаях необходимо сообщать в министерство, информацию об этом мы публикуем регулярно. По каждому случаю на место выезжает инспектор Минприроды. Приближаться к диким животным, кормить их, изымать запрещено, — отметили в Министерстве.

Ранее НГС писал о том, что на улицах города стали часто встречать диких куниц и хорьков. Они ходят в кафе и застревают в мусорных баках.

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Лиса Животные Минприроды
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