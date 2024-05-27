«Они могут быть опасными»: стаю голодных лис заметили на детской площадке ЖК рядом с новым ЛДС — видео

Рыжих зверей заметили на выходных Источник: Предоставлено читательницей НГС











Вчера, 26 мая, в Новосибирске на территории ЖК «Панорама» недалеко от нового ЛДС заметили стаю лис. Как рассказывает местная жительница Ольга, сначала к людям вышел один лисенок, а в воскресенье во дворе уже было четыре диких животных.

— Соседи звонили в службы, занимающиеся дикими животными, результата нет. Они ведь могут быть опасными. У нас много маленьких детей гуляет, а лисы бегают рядом с детскими площадками, — рассказала Ольга.

Стаю заметили на выходных Источник: Предоставлено читательницей НГС

Как рассказали в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области, сообщение о лисах поступило от охраны жилого комплекса. Одна из лис попала на камеры видеонаблюдения. В Минприроды отметили, что ЖК находится недалеко от берега реки, а рядом много густой растительности, где могут обитать дикие лисы. Поэтому животные могли уйти оттуда в поисках еды.

— В данном случае мы не наблюдаем угрозы жизни и здоровью граждан. В связи с тем нет оснований для принятия мер по регулированию численности животных. Кроме того такие меры в населенных пунктах не принимаются, так как стрелять по ним запрещено. Если бы была угроза жизни и здоровью граждан — это была бы зона ответственности полиции и обращение было бы направлено туда, — рассказали в пресс-службе Министерства природы.



В ЖК выезжал инспектор, чтобы разобраться с ситуацией на месте. Сотрудник министерства оставил охране свой номер телефона на случай, если вновь появятся лисы или будут признаки угрозы для людей.

— Всегда предупреждаем, что нельзя приближать к диким животным, нельзя их кормить. Нужно незамедлительно обо всех случая сообщать в Министерство. Можно сделать по номеру 112 или по горячей линии, — рассказали в Министерстве природы.



По данным Министерства природы, это уже четвертый случай за эту весну, когда лисы выходят в город. Роста таких случаев нет, но местные жители удивляются, когда видят лис и по этой причине возникает ажиотаж.

В Управляющей компании ЖК «Панорама» рассказали, что замечали лис уже несколько раз неподалеку.



— Сегодня (27 мая) мы заметили лису и двух лисят на территории школы сноуборда. Ещё двух животных видели два месяца назад на муниципальной парковке и около домов. Как считают экологи, это естественный процесс синантропизации, приспособления животного к обитанию в среде, радикально преобразованной человеком. В прогрессивных городах присутствие лисиц трактуется однозначно положительно. И нам ни одной жалобы от жителей пока не поступало. Одновременно мы понимаем риски, связанные с присутствием диких животных в городе и уже консультируемся со специалистами Минприроды. дальнейших действиях, — говорят в компании.

На прошлой неделе лису встретили в Юго-Западном жилмассиве. К людям лис вынуждает выходить расширение городов и населенных пунктов.