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Животные

«Лизуче-приставучий характер»: в Новосибирске продают кота Мейн-куна за 250 тысяч рублей

Пушистому красавцу почти полтора года

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Владелица кота может передать его в питомник, или для жизни в квартире

Жительница Новосибирска выставила на продажу крупного кота породы Мейн-кун за 250 тысяч рублей. Объявления опубликовано на Avito.

В объявлении сказано, что кот является «выпускником» питомника Kelvin Star Tandem, у него крупный размер и незабываемая внешность. Окрас кота — красный серебристый мраморный биколор. Хозяйка животного ищет для него «самые лучшие ручки».

— Крупный, кистястый, с массой версии, растянутым корпусом и массой остальных достоинств. Приятный темперамент, лизуче-приставучий характер и нежный окрас делают его просто неотразимым, —говорится в объявлении.

Коту почти полтора года, он родился 6 декабря 2022 года. Владелица животного рассматривает варианты передачи питомца как в квартиру, так и в питомник для разведения котов. Причина продажи кота в объявлении не указана.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу кота инопланетной внешности. За него просят 80 тысяч рублей.

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Новосибирск Коты Животные
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