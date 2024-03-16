«Лизуче-приставучий характер»: в Новосибирске продают кота Мейн-куна за 250 тысяч рублей

Владелица кота может передать его в питомник, или для жизни в квартире Источник: Avito











Жительница Новосибирска выставила на продажу крупного кота породы Мейн-кун за 250 тысяч рублей. Объявления опубликовано на Avito.



В объявлении сказано, что кот является «выпускником» питомника Kelvin Star Tandem, у него крупный размер и незабываемая внешность. Окрас кота — красный серебристый мраморный биколор. Хозяйка животного ищет для него «самые лучшие ручки».



— Крупный, кистястый, с массой версии, растянутым корпусом и массой остальных достоинств. Приятный темперамент, лизуче-приставучий характер и нежный окрас делают его просто неотразимым, —говорится в объявлении.



Коту почти полтора года, он родился 6 декабря 2022 года. Владелица животного рассматривает варианты передачи питомца как в квартиру, так и в питомник для разведения котов. Причина продажи кота в объявлении не указана.

