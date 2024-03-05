Белые медвежата уснули в снегу, а Герда нежно охраняет их сон — милое видео из Новосибирского зоопарка

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла на видео белую медведицу Герду, которая заботливо охраняет сон своих дочек. Кадры сибирячка опубликовала в Сети.
На видео белые медвежата Белка и Стрелка уснули прямо на снегу, в окружении своих любимых игрушек. Между ними разместилась Герда, которая следит, чтобы посетители зоопарка не шумели и не будили ее дочек.
Сейчас белым медведицам Белке и Стрелке уже больше года. На свет они появились 16 декабря 2022 года. Однако о пополнении в семье Кая и Герды сообщили лишь в феврале 2023 года. Имена для них выбирали жители города. Результаты голосования озвучила космонавт Анна Кикина.
Сестры-близняшки часто устраивают потасовки. В прошлый раз, в середине ноября, причиной для такого конфликта стала игрушечная лейка. Ранее Белка и Стрелка показали, как умываться в снегу. День чистоты сняли на видео.