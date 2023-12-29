Белая медведица Герда спряталась от детей на айсберге — милое видео из Новосибирского зоопарка

Видимо, устав от материнских обязанностей, белая медведица Герда забралась на искусственный айсберг решила отдохнуть там. Милое видео сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.
На кадрах видно, как Герда вальяжно развалилась на вершине айсберга. А в это время ее дочери пытаются залезть к матери, но у них это не получается.
О рождении белых медвежат в Новосибирском зоопарке стало известно прошлой зимой. Имена им выбрали жители города. Решение новосибирцев озвучила космонавт Анна Кикина.
Ранее Белка и Стрелка попытались сломать лед, который начал сковывать бассейн в вольере. Сестры-близняшки своими силами старались как можно дольше продлить возможность искупаться в искусственном водоеме.