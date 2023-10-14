Открывают окна и выламывают двери: как юрист стала кинологом и завела дома волков

— Алан обожает прянички и вообще выпечку. На столе она всегда в опасности. Потому что нет такого стола, до которого он бы не мог дотянуться даже сейчас, когда не может никуда запрыгнуть. Он просто вытягивает голову — и уже там. Последнее время ему не нравятся пироги с вишней, судя по всему. Потому что его он просто распотрошил и бросил на полу. Вкусы, видимо, меняются. Еще Алан обожает торты, овсяные печенья, но, конечно, всё это он берет сам. Ему максимум из вредностей сушечка перепадала. Из правильного — мы всегда кормили его мясом, но почти в 12 лет у Алана случился заворот желудка, и нам порекомендовали врачи перейти на сухой корм. Последние три года мы сидим исключительно на нем. Алан из-за этого очень переживает, всегда хочет тоже сырого мяса, но, увы, предписание врача здесь важнее. Он за последний год у меня сильно сдал, потому что у него был еще один заворот желудка. Очень сложная операция. Никто не гарантировал вообще, что он выживет, но всё-таки здоровье его не подвело. Я не знаю, каким будет мой дом, когда Алана не станет, без него всё будет слишком пусто, ведь он часть моей семьи и одна из причин, по которой наша стая стала такой большой и теплой.

