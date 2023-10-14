Открывают окна и выламывают двери: как юрист стала кинологом и завела дома волков

Ирина Ходулина из Самары стала настоящим вожаком волчьей стаи. Она держит в своем загородном доме
«Отметился двумя сожранными квартирами»
Чтобы увидеться с Ириной и ее подопечными, мы приехали в поселок, что находится в пригороде Самары. У входа нас встречает табличка «Осторожно, злая собака» и сама Ирина с ее не таким уж и злым борзым. Черный красавец с хозяйкой провожают нас к большому дому.
Во дворе не слышно лая, зато видно вольеры. В них и живет большинство любимцев Ирины. У каждого свое помещение, а соседи подбираются по характеру и предпочтениям.
На входе в дом нас встречает огромный пес — волкособ и маленькая, но очень гордая собачка. Первый едва обращает внимание на съемочную группу и даже не думает менять свое положение, предлагая гостям перешагнуть его и пройти внутрь.
— Не бойтесь, проходите, — зовет нас хозяйка дома.
Волкособ располагается у дивана, в ногах своей хозяйки. Он в свое время был частым героем телешоу, поэтому к съемкам привык. Маленькая и пушистая Кукла располагается с Ириной на диване, будто в попытке казаться чуть больше. В отличие от старшего товарища, она смотрит в объектив с недоверием, то и дело подавая голос.
— Это шпиц?
— Нет, это джекдог — гибрид шакала и шпица третьей генерации. Ей досталась большая уверенность в себе. Она хоть и маленький, но все-таки зверек с большим чувством собственного достоинства. Когда родилась, весила
Волкособа зовут Алан. Ему
— Перед свадьбой планировали взять хаски. Но когда увидели собаку вживую, решили, что она уж слишком маленькая. Потом я наткнулась на объявление о продаже гибрида волка во втором поколении. Сказала мужу, что на минуточку заеду посмотреть. Вернулась полная восторга. Поехали смотреть щенков вместе. Алан был самый крупный из них. Его отец — маламут, а мать — наполовину волк, наполовину сибирская лайка. Мы поняли, что это именно то, что нам хотелось, — вспоминает Ирина.
Тогда семья жила в квартире. И новый питомец преподнес паре много сюрпризов.
— Он не терпит замкнутого пространства. Если закроем дверь, а ему захочется выйти — он подойдет и ее откроет. Если дверь будет закрыта на замок, он просто выдернет ручку и всё равно выйдет. Он вскрывает, допустим, все пластиковые окна. Просто может выдернуть створку, потому что мальчик хочет на свежий воздух. Активно громил жилье он лет до 5, наверное, пока мы не переехали. А уж как соседей своими песнями «развлекал». Выл так, что было слышно на улице, когда я шла с остановки домой. Этот парень не давал нам скучать, зато мотивировал к дальнейшему развитию.
Так Ирина решила сменить профессию — из юриста переквалифицировалась в кинолога. Работала в МВД. Но там приходилось часто задерживаться, и от тоски Алан начинал выть. Пришлось и его брать на работу. Тем более требовалось уделять большое внимание воспитанию. И добиться результатов удалось, хотя это было непросто.
— Алан — такой самоуверенный товарищ, и он всегда относился ко мне чуточку покровительственно. Мы прекрасно общаемся, но если я начинаю от него что-то требовать, то он чисто по-мужски может хмыкнуть. Найти общий язык с Аланом помогли упражнения на контакт, постоянное совместное времяпрепровождение и лакомства, чтобы его мотивировать к выполнению команд.
Ласковая волчица
В
— Чара родилась в Самарском зоопарке в
Ирине изначально понравился характер волчицы. Да и сейчас Чара очень лояльна к людям. Мы смогли убедиться в этом лично. Огромная волчица ластится к окружающим и требует внимания к себе.
— Воспитание Чары потребовало огромных трудозатрат. Я брала ее с собой на работу и везде, куда можно было. Потому что оставить дома волка, которому может стать скучно, — не очень хорошее решение. Я с ней много занималась, но в целом каких-то эксцессов никогда с ней не было.
На разведение щенков от волчицы Ирина не решилась.
— Не стоит рисковать в таком важном вопросе, как безопасность. Если бы она, например, стала защищать щенков, а мы с ней живем в одной квартире, то как нам вообще решить этот вопрос? Тут не получится оставить ее одну ненадолго в вольере и приходить только кормить. Мы бы ее, естественно, раздражали. Либо она могла затаскать щенков, оборонять их от нас, что тоже нехорошо.
100 кг мяса — на месяц
Сейчас у Ирины большая и дружная стая, куда кроме простых собак, волкособов, волчицы и шалаек вошли шакал и даже лисица. Всего
Чтобы их прокормить, нужно
— Алан обожает прянички и вообще выпечку. На столе она всегда в опасности. Потому что нет такого стола, до которого он бы не мог дотянуться даже сейчас, когда не может никуда запрыгнуть. Он просто вытягивает голову — и уже там. Последнее время ему не нравятся пироги с вишней, судя по всему. Потому что его он просто распотрошил и бросил на полу. Вкусы, видимо, меняются. Еще Алан обожает торты, овсяные печенья, но, конечно, всё это он берет сам. Ему максимум из вредностей сушечка перепадала. Из правильного — мы всегда кормили его мясом, но почти в
Частникам не продадут
Сейчас цены на щенков волкособа очень разнятся. Свой вклад в их стоимость привнес закон
— Сейчас частное лицо не может, как раньше, купить себе дикое животное. Для этого нужно быть ИП как минимум с определенными разрешенными видами деятельности либо иметь юрлицо также с необходимыми разрешениями. Сейчас за этим стали следить достаточно жестко, но, так как закон обратной силы не имеет, животные, купленные до
Но мало купить необычного питомца. Чтобы его воспитать и социализировать, понадобится немало сил. По словам Ирины, несмотря на то, что жить с волкособами лучше за городом, городская социализация — важный этап дрессуры.
— Я обычно привожу кого-то в дом, потому что животным так проще привыкнуть. Они знают, что к нам приходят люди. Мы с ними либо занимаемся, общаемся или нас снимают. Это не только жители Самары. Например, сейчас ко мне приехала девушка из Москвы. Мы вчера с ней просто выгуливали всех партиями. То одних, то других, то третьих. Вы сейчас уедете, и мы снова этим займемся. Гуляем парами, потому что банально больше двух на поводке я не удержу.
Если Ирине удается находить общий язык с волками, то герой другого нашего материала смог совладать с медведями. Историю необычного центра по спасению животных ищите по ссылке.