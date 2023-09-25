Усы, лапы и хвост: 20 фото, которые доказывают, что по понедельникам все мы немного котики

Честно признаем, что понедельники редко бывают приятными. Как правило, их нужно просто пережить, максимально сфокусировавшись на рабочих задачах, — так время пролетит быстрее. Тем не менее делать паузу крайне необходимо, и мы предлагаем на время отвлечься от текущего процесса, налить горячий чай или кофе и посмотреть на пушистых котиков. В прошедшие выходные прошла самая милая выставка осени: сотни хвостатых и усатых мордах радовали новосибирцев. Или смотрели на гостей презренным взглядом — могут себе позволить, на то они и кошки.
Международная выставка кошек от клуба «Котомир» проходила в предпоследние сентябрьские выходные. На втором этаже ТЦ на Нарымской, 37 было весьма оживленно: любители пушистиков пришли посмотреть на милых созданий, обзавестись полезными контактами, узнать что-то новое или даже приобрести котенка.
Есть предположение, что в сегодняшнее морозное утро все мы были немного котиками — жаль, у многих людей отсутствует возможность остаться дома и лежать в одеялах целый день.
На выставке собрались котята от 3-х месяцев и взрослые коты и кошки. Такие правила.
Хозяева кошек вели себя дружелюбно, но не все разрешали трогать и играть с питомцами. Котики сидели в переносках за защитной пленкой, но это не мешало фотографировать и снимать их — некоторые с удовольствием позировали.
— Извините, а какой-то как будто бы обед будет?
Абиссинская кошка Елисея, кажется, не готова к фотосессии и уже порядком устала от внимания. Ее хозяйка Надежда говорит, что это потрясающая порода, которая очень ориентирована на людей.
Красавица Франческа — британская длинношерстная шиншилла, в скором времени улетает жить в Корею. Пожелаем ей отличного перелета и успехов (и не завидуем).
Девчонки принарядились к мероприятию: софиты, фотографы, не хватает только красной ковровой дорожки.
Ни одна выставка не проходит без бенгалов — активные, характерные и невероятно красивые.
Ориенталы нам тоже встретились.
Выставка длилась два дня — субботу и воскресенье. Многие животные устали от потока людей и просто спали.
Необычного окраса британские котята — потрогать их можно было только после того, как обработаешь руки антисептиком.
Фотосессии тем временем не заканчиваются — мы будто пришли на кошачью церемонию «Оскар».
У вас тоже ощущение, что каждый мейнкун глядит будто прямо в душу?
Дорабатываем последние минутки и предвкушаем сон — прямо как этот котик.
Надеемся, вы легко пережили этот морозный понедельник. Холода обрушились на нас ненадолго — в ближайшие три дня ожидается потепление.
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