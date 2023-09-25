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Фоторепортаж

Усы, лапы и хвост: 20 фото, которые доказывают, что по понедельникам все мы немного котики

Минутка милоты под конец рабочего дня — смотрим на пушистиков и отдыхаем

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Мы или не мы?

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Честно признаем, что понедельники редко бывают приятными. Как правило, их нужно просто пережить, максимально сфокусировавшись на рабочих задачах, — так время пролетит быстрее. Тем не менее делать паузу крайне необходимо, и мы предлагаем на время отвлечься от текущего процесса, налить горячий чай или кофе и посмотреть на пушистых котиков. В прошедшие выходные прошла самая милая выставка осени: сотни хвостатых и усатых мордах радовали новосибирцев. Или смотрели на гостей презренным взглядом — могут себе позволить, на то они и кошки.

Международная выставка кошек от клуба «Котомир» проходила в предпоследние сентябрьские выходные. На втором этаже ТЦ на Нарымской, 37 было весьма оживленно: любители пушистиков пришли посмотреть на милых созданий, обзавестись полезными контактами, узнать что-то новое или даже приобрести котенка.

Вот такой персонаж встретил нас на входе

Вот такой персонаж встретил нас на входе

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Есть предположение, что в сегодняшнее морозное утро все мы были немного котиками — жаль, у многих людей отсутствует возможность остаться дома и лежать в одеялах целый день.

Каждое утро одно и то же...

Каждое утро одно и то же...

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На выставке собрались котята от 3-х месяцев и взрослые коты и кошки. Такие правила.

Что смотришь, человек?

Что смотришь, человек?

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Хозяева кошек вели себя дружелюбно, но не все разрешали трогать и играть с питомцами. Котики сидели в переносках за защитной пленкой, но это не мешало фотографировать и снимать их — некоторые с удовольствием позировали.

— Извините, а какой-то как будто бы обед будет?

Когда задумался о Римской Империи

Когда задумался о Римской Империи

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Двое из ларца

Двое из ларца

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Абиссинская кошка Елисея, кажется, не готова к фотосессии и уже порядком устала от внимания. Ее хозяйка Надежда говорит, что это потрясающая порода, которая очень ориентирована на людей.

Елисея везде и всюду сопровождает свою хозяйку

Елисея везде и всюду сопровождает свою хозяйку

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Когда утром на работе кто-то съел твою печеньку...

Когда утром на работе кто-то съел твою печеньку...

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Красавица Франческа — британская длинношерстная шиншилла, в скором времени улетает жить в Корею. Пожелаем ей отличного перелета и успехов (и не завидуем).

Изящная маленькая женщина

Изящная маленькая женщина

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Девчонки принарядились к мероприятию: софиты, фотографы, не хватает только красной ковровой дорожки.

Мне идет?

Мне идет?

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Ни одна выставка не проходит без бенгалов — активные, характерные и невероятно красивые.

Спит (да, тот самый активный бенгал)

Спит (да, тот самый активный бенгал)

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Не спит!

Не спит!

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Ориенталы нам тоже встретились.

Вы куда-то шли? Так вот, идите

Вы куда-то шли? Так вот, идите

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Корзинка с пирожками

Корзинка с пирожками

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Выставка длилась два дня — субботу и воскресенье. Многие животные устали от потока людей и просто спали.

Офисные сотрудники после обеда

Офисные сотрудники после обеда

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Где отчет? — типичный начальник

Где отчет? — типичный начальник

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Типичный стажер в ответ испуганно смотрит

Типичный стажер в ответ испуганно смотрит

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Необычного окраса британские котята — потрогать их можно было только после того, как обработаешь руки антисептиком.

Дружелюбные ребята сразу пошли на контакт

Дружелюбные ребята сразу пошли на контакт

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Фотосессии тем временем не заканчиваются — мы будто пришли на кошачью церемонию «Оскар».

Звезда не в духе, звезда устала

Звезда не в духе, звезда устала

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У вас тоже ощущение, что каждый мейнкун глядит будто прямо в душу?

Слов нет, одни эмоции и восхищение (восхищение, я сказал!)

Слов нет, одни эмоции и восхищение (восхищение, я сказал!)

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Дорабатываем последние минутки и предвкушаем сон — прямо как этот котик.

И пусть весь мир подождет...

И пусть весь мир подождет...

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Надеемся, вы легко пережили этот морозный понедельник. Холода обрушились на нас ненадолго — в ближайшие три дня ожидается потепление.

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