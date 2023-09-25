Усы, лапы и хвост: 20 фото, которые доказывают, что по понедельникам все мы немного котики

Честно признаем, что понедельники редко бывают приятными. Как правило, их нужно просто пережить, максимально сфокусировавшись на рабочих задачах, — так время пролетит быстрее. Тем не менее делать паузу крайне необходимо, и мы предлагаем на время отвлечься от текущего процесса, налить горячий чай или кофе и посмотреть на пушистых котиков. В прошедшие выходные прошла самая милая выставка осени: сотни хвостатых и усатых мордах радовали новосибирцев. Или смотрели на гостей презренным взглядом — могут себе позволить, на то они и кошки.

