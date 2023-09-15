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«Посмотрите, какие он худые!» Сибирячку отправили в психбольницу и лишили стаи, в которой осталось 26 псов

Женщина не ухаживала за животными и позволяла тем гулять без присмотра

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Собаки бродили на самовыгуле

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Жительницу Новосибирска, державшую дома 44 собак, направили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Решение вынес Октябрьский районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как установило следствие, в течение семи лет женщина вместе с братом содержала на придомовой территории и в квартире четыре десятка псов. Питомцы жили в антисанитарных условиях, они оказались истощенными. Животным не оказывали ветеринарную помощь, поэтому 18 из них скончались.

8 февраля 2023 года следователи проводили процессуальные действия. В этот момент фигурантка ударила кулаками нескольких сотрудников и грубо оскорбила их. Избиение квалифицировали как насилие, не опасное для здоровья и жизни.

Суд установил сразу несколько фактов преступления женщины: жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а также оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти.

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Женщина держала у себя 44 собаки, 18 из них — погибли

Видео: Прокуратура Новосибирской области

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что на момент деяний женщина не могла осознавать характер, опасность поступков и руководить ими.

Фигурантку освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа.

Проверку хозяев псов организовали в феврале, после нападения на школьницу в Октябрьском районе. Животных изъяли у женщины, они бегали без присмотра по улице Днепровской и жили в пристройке.

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