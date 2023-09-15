«Посмотрите, какие он худые!» Сибирячку отправили в психбольницу и лишили стаи, в которой осталось 26 псов

Как установило следствие, в течение семи лет женщина вместе с братом содержала на придомовой территории и в квартире четыре десятка псов. Питомцы жили в антисанитарных условиях, они оказались истощенными. Животным не оказывали ветеринарную помощь, поэтому 18 из них скончались.

