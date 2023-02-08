У хозяев своры собак в Новосибирске найдены трупы животных. Подозреваемая избила и обматерила следователя

Визит следователей, сотрудников прокуратуры и полиции к хозяйке стаи собак на улице Днепровской в Новосибирске закончился скандалом и потасовкой. Надзорные органы обнаружили и изъяли 29 собак, среди которых есть и погибшие. Хозяйка встретила гостей отборным матом и кулаками, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 8 февраля.
— В ходе производства обыска у подозреваемой в совершении преступления в квартире и на придомовой территории обнаружено и изъято 29 собак, среди которых есть погибшие. Кроме того, в результате проведенных мероприятий следователем в отношении
Сегодня НГС сообщил, что десятки собак живут на улице Днепровской уже несколько лет, бегают без присмотра и пугают прохожих. Местный житель рассказал, что хозяева животных их не кормят, собаки болеют паразитами. Живут они на улице в пристройке, которую по суду должны были снести в 2017 году. После публикации о проблемной ситуации прокуратура Новосибирской области начала проверку, а делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
— По ходатайству следствия, уголовное дело по факту жестокого обращения с животными передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК РФ по Новосибирской области, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области. — В ходе изъятия животных с территории домовладения и квартиры
В январе стало известно, что центр для диких животных создадут после скандала с ужасным содержанием цирковых медведей под Новосибирском.