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У хозяев своры собак в Новосибирске найдены трупы животных. Подозреваемая избила и обматерила следователя

К делу о жестоком обращении с животными добавились новые: оскорбление представителя власти и насилие

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Проверку координируют полиция, СК и прокуратура Новосибирской области

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Визит следователей, сотрудников прокуратуры и полиции к хозяйке стаи собак на улице Днепровской в Новосибирске закончился скандалом и потасовкой. Надзорные органы обнаружили и изъяли 29 собак, среди которых есть и погибшие. Хозяйка встретила гостей отборным матом и кулаками, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 8 февраля.

— В ходе производства обыска у подозреваемой в совершении преступления в квартире и на придомовой территории обнаружено и изъято 29 собак, среди которых есть погибшие. Кроме того, в результате проведенных мероприятий следователем в отношении 62-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти), — сообщили НГС в прокуратуре.

Сегодня НГС сообщил, что десятки собак живут на улице Днепровской уже несколько лет, бегают без присмотра и пугают прохожих. Местный житель рассказал, что хозяева животных их не кормят, собаки болеют паразитами. Живут они на улице в пристройке, которую по суду должны были снести в 2017 году. После публикации о проблемной ситуации прокуратура Новосибирской области начала проверку, а делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

— По ходатайству следствия, уголовное дело по факту жестокого обращения с животными передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК РФ по Новосибирской области, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области. — В ходе изъятия животных с территории домовладения и квартиры 61-летняя женщина выразилась в адрес следователя оскорбительными высказываниями с грубой нецензурной бранью, после чего нанесла представителям власти множественные удары руками по телу.

В январе стало известно, что центр для диких животных создадут после скандала с ужасным содержанием цирковых медведей под Новосибирском.

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