Центр для диких животных создадут после скандала с ужасным содержанием цирковых медведей под Новосибирском

Он добавил, что центр не будет зоопарком, а лишь временным жилищем для животных, которых будут выпускать в дикую природу или передавать в зоопарки или заповедники.

Ранее Минприроды НСО отправило в Ленинградскую область медвежат, которых в сентябре отловили в Болотнинском районе.