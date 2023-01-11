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Центр для диких животных создадут после скандала с ужасным содержанием цирковых медведей под Новосибирском

Когда он заработает пока неизвестно

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Общественники считают, что условия в которых содержат животных — не допустимые и являются жестоким обращением

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Минприроды Новосибирской области создает реабилитационный центр для диких животных. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин.

Поводом для такого заявления послужила ситуация с ужасными условиями содержания цирковых животных под Новосибирском. Видео о медвежатах, которых в поселке Садовый держат в клетках производственного помещения было опубликовано «Всероссийским обществом охраны природы» в начале января.

Общественникам удалось попасть внутрь помещения. Они за мусором нашли клетку сначала с одним медвежонком. У него не было ни воды, ни еды. Далее общественники обнаружили клетки с собаками, кошками и еще несколькими медведями в совсем тесных клетках.

— Очевидно, что это клетки для транспортировки, и они в них живут. Данный видеоматериал передадим в прокуратуру природоохранную и будем принимать меры, — заявили волонтеры.

— Как только в министерство поступила жалоба о жестоком обращении с цирковыми медведями, специалисты связались с межрегиональным управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования. К работе подключаются федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, прокуратура, — объяснил Евгений Шестернин.

Он отметил, что ситуация решится одним из двух способов. Первый — хозяин медведей выплатит штраф и создаст необходимые условия для содержания. Второй — штраф и животных разместят в специализированном месте.

— При первом варианте контроль требований содержания будет регулярным. Министерство природных ресурсов и экологии принимает уже не превентивные, а необходимые меры — планирует создать реабилитационный центр для диких животных. Пока управления и службы проводят проверку, а владелец подтверждает право на содержание животных, сами же животные находятся в условиях, которые и стали причиной нарушений. Реабилитационный центр при министерстве позволит сразу размещать животных в нормативные условия и оказывать им помощь, — отметил министр.

Он добавил, что центр не будет зоопарком, а лишь временным жилищем для животных, которых будут выпускать в дикую природу или передавать в зоопарки или заповедники.

Ранее Минприроды НСО отправило в Ленинградскую область медвежат, которых в сентябре отловили в Болотнинском районе.

Жестокое обращение с животнымиМедведьРеабилитацияМинприроды Новосибирской области
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