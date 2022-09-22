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Отловлен второй медвежонок, которого прикормили в Новосибирской области — его будут пристраивать

В дикой природе он бы не выжил

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Медвежат местные жители фотографировали и подкармливали

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В Болотнинском районе Новосибирской области отловили второго медвежонка, который вместе с еще одним детенышем выходил к людям этим летом в селе Карасево. Об этом корреспонденту НГС сообщила волонтер Елена Боченкова.

Вероятно мишки потеряли мать и не могли себя прокормить, поэтому местные жители стали подкармливать животных яблоками и хлебом. Сначала поймали одного, а теперь и второго. Как отметила женщина, медвежата без матери наверняка не пережили бы зиму.

— Мы прям внимательно не разглядывали, но вроде бы это мальчик. Отловили. Медвежонок этого года. Сейчас будем заниматься его пристройством, — объяснил корреспонденту НГС государственный инспектор Александр.

Медвежат планируют перевезти в специальный реабилитационный центр — первого уже готовят к транспортировке.

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