Отловлен второй медвежонок, которого прикормили в Новосибирской области — его будут пристраивать
В дикой природе он бы не выжил
В Болотнинском районе Новосибирской области отловили второго медвежонка, который вместе с еще одним детенышем выходил к людям этим летом в селе Карасево. Об этом корреспонденту НГС сообщила волонтер Елена Боченкова.
Вероятно мишки потеряли мать и не могли себя прокормить, поэтому местные жители стали подкармливать животных яблоками и хлебом. Сначала поймали одного, а теперь и второго. Как отметила женщина, медвежата без матери наверняка не пережили бы зиму.
— Мы прям внимательно не разглядывали, но вроде бы это мальчик. Отловили. Медвежонок этого года. Сейчас будем заниматься его пристройством, — объяснил корреспонденту НГС государственный инспектор Александр.
Медвежат планируют перевезти в специальный реабилитационный центр — первого уже готовят к транспортировке.