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Фоторепортаж

Медвежонка, который остался без мамы, увезут из Новосибирска в Ленинградскую область — как он живет сейчас

Медвежонок полтора месяца живет в приюте по соседству с собаками

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Что случилось с мамой медвежонка и его сестры — неизвестно

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Медвежат, которых в сентябре отловили в Болотнинском районе, отправят в Ленинградскую область на реабилитацию. Самолет должен вылететь днем 14 ноября. Корреспонденты НГС побывали в приюте, где живет один из медвежат.

Последние полтора месяца медвежонок Яша, или Миша, как его называют волонтеры, жил в приюте для животных. Там, как рассказывает одна из учредительниц приюта Яся, освободился вольер и администрация рискнула взять дикое животное себе.

— Он был худой ужасно. Он у егерей неделю хлеб ел. В Болотнинском районе Мишу с сеcтрой кормили с рук жители. Фруктами, медом. Медвежата были привыкшие к рукам абсолютно, — рассказала волонтер Стася.

На территории Болотнинского района следов самки не нашли. Как предполагают в Министерстве природы, ее могли добыть в другом регионе

На территории Болотнинского района следов самки не нашли. Как предполагают в Министерстве природы, ее могли добыть в другом регионе

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За последние полтора месяца медвежонок вырос в два раза. Его обследовали ветеринары — Миша полностью здоров. Ему сделали документы и необходимые прививки. Сейчас медведь готов к перевозке, как и вторая медведица. Принять сирот согласился центр по спасению диких животных «Веллес», который находится в Ленинградской области. Волонтеры центра оплатят переезд. Сейчас медвежонок не может впасть в спячку, так как мама пропала раньше, чем смогла его научить. Миша родился примерно в январе или феврале. А уже летом его с сестрой обнаружили возле дороги. Медвежонок также не сможет найти пропитание в лесу и сделать себе берлогу. Всем этим вещам животных будут обучать в «Веллесе». Если всё пройдет хорошо и медвежата научатся жить самостоятельно, то вскоре их выпустят в дикую природу.

Это примерный рацион медвежонка на день. В день на содержание Миши уходит <nobr class="_">4 тысячи</nobr> рублей

Это примерный рацион медвежонка на день. В день на содержание Миши уходит 4 тысячи рублей

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В Министерстве природы напоминают, что медведей нельзя просто так извлекать из природы. Более того, это уголовно наказуемо и опасно для жизни. Если вы видите медвежонка, то сразу звоните на горячую линию в Министерство природы.

— В начале сентября мы увидели ролик, что возле дороги встречаются медведи. И буквально сразу приходит информация, что медвежонка отловили. Нужно сказать, что волонтеры не скрывались. Они обратились в Минприроды, в полицию, то есть заявили о себе всеми возможными способами. Они показали, что не пытаются медвежонка использовать, а с благими намерениями, хотят спасти его жизнь. На контакт вышли быстро, — рассказал и. о. начальника управления по охране природного мира Владимир Черный.

Два медвежонка несколько месяцев жили возле дороги. Их подкармливали жители

Два медвежонка несколько месяцев жили возле дороги. Их подкармливали жители

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Медвежонка кормят тыквами, фруктами и мясом

Медвежонка кормят тыквами, фруктами и мясом

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Миша очень любит играться

Миша очень любит играться

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Напротив вольера стоит камера, которая круглосуточно показывает волонтерам, что делает медвежонок

Напротив вольера стоит камера, которая круглосуточно показывает волонтерам, что делает медвежонок

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Если медведи отправятся в дикую природу после реабилитации, то их направят в Карелию

Если медведи отправятся в дикую природу после реабилитации, то их направят в Карелию

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После появления медвежат в правительстве задумались о создании центра для реабилитации диких животных в Новосибирской области

После появления медвежат в правительстве задумались о создании центра для реабилитации диких животных в Новосибирской области

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Миша играет

Миша играет

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Казахстанская орлица Сарыгуль разоряет проект Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, в котором участвуют в том числе и новосибирские орнитологи. В рамках отслеживания миграции на птиц устанавливают датчики, которые отправляют ученым СМС с местонахождения.

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