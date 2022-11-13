Медвежонка, который остался без мамы, увезут из Новосибирска в Ленинградскую область — как он живет сейчас
Медвежонок полтора месяца живет в приюте по соседству с собаками
Медвежат, которых в сентябре отловили в Болотнинском районе, отправят в Ленинградскую область на реабилитацию. Самолет должен вылететь днем
Последние полтора месяца медвежонок Яша, или Миша, как его называют волонтеры, жил в приюте для животных. Там, как рассказывает одна из учредительниц приюта Яся, освободился вольер и администрация рискнула взять дикое животное себе.
— Он был худой ужасно. Он у егерей неделю хлеб ел. В Болотнинском районе Мишу с сеcтрой кормили с рук жители. Фруктами, медом. Медвежата были привыкшие к рукам абсолютно, — рассказала волонтер Стася.
За последние полтора месяца медвежонок вырос в два раза. Его обследовали ветеринары — Миша полностью здоров. Ему сделали документы и необходимые прививки. Сейчас медведь готов к перевозке, как и вторая медведица. Принять сирот согласился центр по спасению диких животных «Веллес», который находится в Ленинградской области. Волонтеры центра оплатят переезд. Сейчас медвежонок не может впасть в спячку, так как мама пропала раньше, чем смогла его научить. Миша родился примерно в январе или феврале. А уже летом его с сестрой обнаружили возле дороги. Медвежонок также не сможет найти пропитание в лесу и сделать себе берлогу. Всем этим вещам животных будут обучать в «Веллесе». Если всё пройдет хорошо и медвежата научатся жить самостоятельно, то вскоре их выпустят в дикую природу.
В Министерстве природы напоминают, что медведей нельзя просто так извлекать из природы. Более того, это уголовно наказуемо и опасно для жизни. Если вы видите медвежонка, то сразу звоните на горячую линию в Министерство природы.
— В начале сентября мы увидели ролик, что возле дороги встречаются медведи. И буквально сразу приходит информация, что медвежонка отловили. Нужно сказать, что волонтеры не скрывались. Они обратились в Минприроды, в полицию, то есть заявили о себе всеми возможными способами. Они показали, что не пытаются медвежонка использовать, а с благими намерениями, хотят спасти его жизнь. На контакт вышли быстро, — рассказал
Казахстанская орлица Сарыгуль разоряет проект Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, в котором участвуют в том числе и новосибирские орнитологи. В рамках отслеживания миграции на птиц устанавливают датчики, которые отправляют ученым СМС с местонахождения.