Медвежонка, который остался без мамы, увезут из Новосибирска в Ленинградскую область — как он живет сейчас

Медвежат, которых в сентябре отловили в Болотнинском районе, отправят в Ленинградскую область на реабилитацию. Самолет должен вылететь днем 14 ноября . Корреспонденты НГС побывали в приюте, где живет один из медвежат.

Последние полтора месяца медвежонок Яша, или Миша, как его называют волонтеры, жил в приюте для животных. Там, как рассказывает одна из учредительниц приюта Яся, освободился вольер и администрация рискнула взять дикое животное себе.