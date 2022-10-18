«Сжирает бюджет»: расточительная орлица шлет с границы Ирана дорогие СМС и разоряет новосибирских ученых

Казахстанская орлица Сарыгуль разоряет проект Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, в котором участвуют в том числе и новосибирские орнитологи. В рамках отслеживания миграции на птиц устанавливают датчики, которые отправляют ученым СМС с местонахождения.



Сколько уже израсходовано

Сарыгуль оказалась на границе Ирана и Афганистана, а ее датчик не успел отдать по пути СМС с локациями за это лето — в результате стоимость сообщений существенно выросла

