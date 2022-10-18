«Сжирает бюджет»: расточительная орлица шлет с границы Ирана дорогие СМС и разоряет новосибирских ученых
Проект российских орнитологов по отслеживанию миграции птиц терпит неожиданные убытки
Казахстанская орлица Сарыгуль разоряет проект Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, в котором участвуют в том числе и новосибирские орнитологи. В рамках отслеживания миграции на птиц устанавливают датчики, которые отправляют ученым СМС с местонахождения.
Сколько уже израсходовано
Сарыгуль оказалась на границе Ирана и Афганистана, а ее датчик не успел отдать по пути СМС с локациями за это лето — в результате стоимость сообщений существенно выросла
— Опять нашим орлам, улетевшим на зимовку, не хватило денег. На сей раз расточительной оказалась орлица Сарыгуль из Центрального Казахстана. Зиму 2021/2022 г. она провела вне зоны связи на границе Ирана и Пакистана, очень стремительно вернулась в Казахстан, не успев по дороге отдать локации за весеннюю миграцию, и всё лето 2022 года провела в Казахстане без связи. Сейчас она на границе Ирана и Афганистана и выплевывает в эфир сотни дорогущих СМС с локациями за лето. Она уже потратила бюджет всех казахстанских орлов и теперь принялась сжирать бюджет российских орлов. Если в ближайшее время мы не найдем средства, чтобы покрыть кредит этой расточительной казашки, нам придется ее отключить, — написал у себя в соцсетях координатор программы по мониторингу редких видов Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игорь Карякин.
Стоимость одной СМС
Как объяснил Карякин корреспонденту НГС, объем убытков зависит от того, где Сарыгуль будет находиться дольше — в Иране или Афганистане. В первом случае стоимость сообщений составляет 49 рублей за штуку, во втором — 18 рублей.
— У нас единый корпоративный счет на казахстанских, российских орлов и казахстанских стервятников. Он ушел в минус на 30 тысяч рублей. Это кредит, предоставляемый «Мегафоном». А птицы продолжают мигрировать, и половина еще даже не долетела до стран с дорогим роумингом. Думаю, что у нас будет перерасход на 60–100 тысяч рублей по окончании миграции. Это произошло из-за того, что старые птицы, в отличие от молодых, меньше кочуют, сидят на своих территориях вне связи и, когда вылетают в зону связи на миграции — а это случается уже в роуминге — начинают отдавать все летние локации пачками по несколько десятков СМС в день. И вылезают из лимита, — добавил эксперт.
По его словам, норма на птиц — 100–200 сообщений ежемесячно. При этом 100 сообщений «Мегафон» предоставляет бесплатно. Но, как уточняет Игорь Карякин, полгода орнитологи получают не более 10 СМС от птиц, а в течение 1–2 месяцев миграции «валится до 600 СМС».
НГС обратился за комментарием по ситуации к «Мегафону», там пообещали предоставить его позже.
Научный руководитель Центра реабилитации диких животных, орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер считает, что подобные ситуации, когда взрослые особи будут сидеть все лето вне связи, будут случаться всё чаще, поскольку сейчас потомством обзаводятся орлы 2018 и 2019 годов.
— С каждым годом будут подрастать новые орлики, я очень на это надеюсь. И у нас будет все больше птиц в проекте, хоть это и делает его все более и более дорогим. Но мы очень надеемся, что люди нас поддержат и помогут продолжать вести этот интереснейший и уникальный проект — мы живем вместе с этими орлами от их вылета из гнезда. Те, кто следит за ними на нашем сайте, знает их уже как родных, — отметила она.
Как в 2019 году орлица Мин истратила бюджет орнитологов
Подобная разорительная миграция орлиц случается не впервые. Три года назад в такой же ситуации оказалась орлица Мин, которая, как и Сарыгуль, не успела отдать сообщения с данными местоположения и отправляла их уже находясь в Иране.
Напомним, история орлицы Мин получила широкое освещение в российских СМИ. «Мегафон» тогда пообещал погасить долги Мин, а также разработать специальный тариф с учетом особенностей миграции птиц.
Приключения орлицы дошли и до зарубежных таблоидов: о Мин написали такие издания, как Mirror, BBC News, The Telegraph, Daily Mail и EuroNews. Во всех публикациях рассказывается о том, как ветреная птица вогнала ученых из Новосибирска в многотысячные долги перед сотовым оператором.