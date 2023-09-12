«Мы делаем позитив в Новосибирске»: откуда взялись собаки в очках, которых знает весь город — видеоистория

Павел Алексеев — хозяин лабрадоров из Первомайского сквера. Новосибирцы знают его и его собак в очках и с рюкзаками уже больше 15 лет, эта компания стала городской легендой. В этом году Павел Алексеев стал героем Народной премии НГС и вышел на сцену вместе со своими лабрадорами, чтобы вручить награду в одной из номинаций. Перед этим зрители увидели небольшой фильм про Павла и его собак. Предлагаем посмотреть его и читателям НГС.
— Мы делаем позитив в Новосибирске. Я вижу, что люди радуются и счастливые. И им хорошо, и мне хорошо, и всем хорошо, — говорит в ролике Павел Алексеев.
В фильме Павел Алексеев объясняет, почему собак зовут Толстым и Блинчиком, и почему они свободные. А еще хозяин задает прохожим свой фирменный вопрос. Возможно, вы ответите на него сразу, но не факт. Смотрите видео, после которого захочется, чтобы Первомайский сквер наконец-то открыли после реконструкции. Кстати, перед Народной премией НГС собак помыли в салоне. Посмотрите, как шел этот процесс.