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Как лабрадоров из Первомайского сквера мыли в салоне — видео

Собак повели к грумерам перед светским мероприятием

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Собаки в очках стали героями «Народной премии НГС»

Видео: NGS.RU

В июне в Новосибирске прошла «Народная премия НГС», награду в одной из номинаций вручил Павел Алексеев, хозяин лабрадоров в очках из Первомайского сквера. Вместе с ним на сцену кинотеатра им. Маяковского вышли все его собаки — Милка, Толстый и Блинчик.

Лабрадоры перед грумингом

Лабрадоры перед грумингом

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Перед мероприятием сотрудники редакции сводили лабрадоров к грумерам. В этом видео смотрите, как мыли, сушили и вычесывали любимцев горожан. Каждый пес терпеливо ждал своей очереди.

Процедура заняла примерно три часа. С собаками работали два специалиста зооцентра «Лорелея». Милка, Блинчик и Толстый стали беспроблемными посетителями, так как беспрекословно слушались своего хозяина, который зовет всех одновременно «Дети!» Посмотрите, как вели себя собаки и как их преобразили.

Лабрадоры общаются с корреспондентом НГС Виктором Бобровниковым

Лабрадоры общаются с корреспондентом НГС Виктором Бобровниковым

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После банных процедур лабрадоров привели в редакцию, а вечером они пришли в кинотеатр им. Маяковского на Народную премию НГС. Всё мероприятие Милка, Толстый и Блинчик лежали возле своего хозяина, а потом вышли вместе с ним на сцену.

Павел Алексеев и его лабрадоры давно известны горожанам. Лабрадоры в бусах, темных очках, с рюкзаками привлекают внимание прохожих. Впервые лабрадоры в очках появились в Первомайском сквере больше 15 лет назад. Три года назад НГС подробно рассказывал историю собак и их хозяина. Читайте историю и смотрите эксклюзивное видео.

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