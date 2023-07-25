Как лабрадоров из Первомайского сквера мыли в салоне — видео

Павел Алексеев и его лабрадоры давно известны горожанам. Лабрадоры в бусах, темных очках, с рюкзаками привлекают внимание прохожих. Впервые лабрадоры в очках появились в Первомайском сквере больше 15 лет назад. Три года назад НГС подробно рассказывал историю собак и их хозяина. Читайте историю и смотрите эксклюзивное видео.