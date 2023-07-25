Как лабрадоров из Первомайского сквера мыли в салоне — видео

В июне в Новосибирске прошла «Народная премия НГС», награду в одной из номинаций вручил Павел Алексеев, хозяин лабрадоров в очках из Первомайского сквера. Вместе с ним на сцену кинотеатра им. Маяковского вышли все его собаки — Милка, Толстый и Блинчик.
Перед мероприятием сотрудники редакции сводили лабрадоров к грумерам. В этом видео смотрите, как мыли, сушили и вычесывали любимцев горожан. Каждый пес терпеливо ждал своей очереди.
Процедура заняла примерно три часа. С собаками работали два специалиста зооцентра «Лорелея». Милка, Блинчик и Толстый стали беспроблемными посетителями, так как беспрекословно слушались своего хозяина, который зовет всех одновременно «Дети!» Посмотрите, как вели себя собаки и как их преобразили.
После банных процедур лабрадоров привели в редакцию, а вечером они пришли в кинотеатр им. Маяковского на Народную премию НГС. Всё мероприятие Милка, Толстый и Блинчик лежали возле своего хозяина, а потом вышли вместе с ним на сцену.
Павел Алексеев и его лабрадоры давно известны горожанам. Лабрадоры в бусах, темных очках, с рюкзаками привлекают внимание прохожих. Впервые лабрадоры в очках появились в Первомайском сквере больше 15 лет назад. Три года назад НГС подробно рассказывал историю собак и их хозяина. Читайте историю и смотрите эксклюзивное видео.