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Котенок Жоффруа в Новосибирском зоопарке съел рыбу, которая длиннее его головы — видео

Сейчас животному около 5 месяцев

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Котенок ел рыбу очень аккуратно

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В Новосибирском зоопарке на видео попало кормление котенка Жоффруа. Он ел свежую рыбу.

Кадры с южноафриканской кошкой сделал постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков. Посмотрите на это на милом видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Кошки Жоффруа живут в лесах Южной Америки. По размерам они близки к домашним кошкам. Активны ночью, днём обычно спят на деревьях. Питаются зайцами, грызунами, часто охотятся на рыбу, из-за чего их также называют «кошками-рыболовами». Шерсть этого вида долгое время ценилась в производстве меховых шуб, из-за этого кошки Жоффруа оказались под угрозой исчезновения.

В этом году два котенка Жоффруа родились в Новосибирском зоопарке в апреле. Они оба — мальчики.

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