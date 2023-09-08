Котенок Жоффруа в Новосибирском зоопарке съел рыбу, которая длиннее его головы — видео

В Новосибирском зоопарке на видео попало кормление котенка Жоффруа. Он ел свежую рыбу.
Кадры с южноафриканской кошкой сделал постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков. Посмотрите на это на милом видео.
Кошки Жоффруа живут в лесах Южной Америки. По размерам они близки к домашним кошкам. Активны ночью, днём обычно спят на деревьях. Питаются зайцами, грызунами, часто охотятся на рыбу, из-за чего их также называют «кошками-рыболовами». Шерсть этого вида долгое время ценилась в производстве меховых шуб, из-за этого кошки Жоффруа оказались под угрозой исчезновения.
В этом году два котенка Жоффруа родились в Новосибирском зоопарке в апреле. Они оба — мальчики.