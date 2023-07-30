«Зарезал, чтобы не мучилась»: новосибирца поймали с тушей мертвой косули — он заявил, что нашел животное в огороде

Министерство природных ресурсов Новосибирской области подало в суд на местного жителя за незаконную добычу косули. Как сообщили на сайте Краснозерского районного суда, с сибиряка потребовали взыскать более 100 тысяч рублей за причиненный окружающей среде ущерб, при этом мужчина заявил, что нашел травмированное животное в огороде.

