«Зарезал, чтобы не мучилась»: новосибирца поймали с тушей мертвой косули — он заявил, что нашел животное в огороде

Министерство природных ресурсов Новосибирской области подало в суд на местного жителя за незаконную добычу косули. Как сообщили на сайте Краснозерского районного суда, с сибиряка потребовали взыскать более 100 тысяч рублей за причиненный окружающей среде ущерб, при этом мужчина заявил, что нашел травмированное животное в огороде.
Инцидент произошел летом прошлого года. По информации пресс-службы суда, 16 июня Енсебаев Р. вез тушу самца сибирской косули на мотоблоке с прицепом, а затем разделал животное, не имея при себе «соответствующих документов». Региональное министерство обратилось в суд с требованием возместить ущерб, причиненный в результате незаконной добычи косули.
Ответчик признал исковые требования частично, на сумму 4 тысячи рублей. Он сообщил в судебном заседании, что нашел животное в огороде, и решил выходить. У найденной косули, по его словам, была сломана челюсть, а также шла кровь изо рта.
— Он решил ее транспортировать на мотоблоке домой и выходить. По приезду домой косуля начала сильно биться, и он, чтобы она не мучилась, зарезал ее, — уточнили в пресс-службе суда.
25 июля суд рассмотрел гражданского дело в отношении новосибирца. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с мужчины 120 тысяч рублей в пользу министерства природных ресурсов и экологии региона.
В конце июня в Новосибирской области на окраине рабочего поселка нашли труп крокодила. По словам местных жителей, хищника содержал в личном контактном зоопарке фермер вместе со страусами, обезьянами, змеями и волками.