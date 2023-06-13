Пришел полакомиться: под Новосибирском лось вышел к людям и напугал дачников

Под Новосибирском нежданный гость пришел на дачу к жителям СНТ «Ермак». На один из участков забрел дикий лось. Инцидент произошел еще 11 июня, но видео появилось только сейчас.
— Нежданный гость прибыл к нам вчера на участок в СНТ «Ермак». Лось перепугал дачников, потоптал грядки, повредил и помял заборы, после чего порезался о наш забор и смылся в неизвестном направлении. Будьте бдительны, может забежать в гости, — написали очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
В последние несколько месяцев дикие животные всё чаще стали выходить к людям. Так недавно лось вышел к жителям Томска. А в поселке Геологов к местным вышел бобер. Жители же Здвинского района недалеко от села Верх-Каргат заметили бурого медведя.