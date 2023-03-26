«Это у нас в Академгородке»: новосибирцы массово пересылают в мессенджерах видео с лосем

Жители Новосибирска массово пересылают в мессенджерах видео с лосем и подписью: «Это у нас в Академгородке». В Минприроды региона объяснили НГС, что видео сняли несколько лет назад и совсем в другом городе.
— Этому видео два года, и оно снято в Томске, — сообщили в пресс-службе Минприроды по Новосибирской области.
В видео, которое присылают в мессенджерах, лось сначала стоит у дороги, после чего переходит ее и подходит к людям. Окружающая обстановка действительно напоминает Академгородок, но на самом деле видео сняли в Томске.
В Новосибирской области недавно сняли с высоты целое стадо диких кабанов. Животные прокладывали себе путь по узким тропинкам в полях Здвинского района.