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Тема дняНовосибирцы массово пересылают видео с лосем
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«Это у нас в Академгородке»: новосибирцы массово пересылают в мессенджерах видео с лосем

В Минприроды объяснили, откуда животное на самом деле

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Оказалось, что видео сняли в другом регионе

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Жители Новосибирска массово пересылают в мессенджерах видео с лосем и подписью: «Это у нас в Академгородке». В Минприроды региона объяснили НГС, что видео сняли несколько лет назад и совсем в другом городе.

— Этому видео два года, и оно снято в Томске, — сообщили в пресс-службе Минприроды по Новосибирской области.

В видео, которое присылают в мессенджерах, лось сначала стоит у дороги, после чего переходит ее и подходит к людям. Окружающая обстановка действительно напоминает Академгородок, но на самом деле видео сняли в Томске.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

В Новосибирской области недавно сняли с высоты целое стадо диких кабанов. Животные прокладывали себе путь по узким тропинкам в полях Здвинского района.

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ЛосьВидеоМессенджерМинприроды
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