Поезд из мохнатых кабанов сняли с высоты: атмосферное видео, на котором они скачут по сибирским прериям

В Новосибирской области сняли с высоты целое стадо диких кабанов. Животные прокладывали себе путь по узким тропинкам в полях Здвинского района.
— Государственный инспектор снял кабанов, которые, как товарный поезд, твердой стадной сцепкой разгоняют и держат неуклонный шаг, — опубликовал видео с такой подписью министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин в своем официальном Telegram-аккаунте
Смотрим атмосферное видео.
На прошлой неделе в деревне Веселое в Новосибирской области была «веселая» ночь — на территорию сельского клуба пробрался грозный гость. Дикий кабан решил приобщиться к культуре, но попал в западню.