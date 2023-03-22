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Поезд из мохнатых кабанов сняли с высоты: атмосферное видео, на котором они скачут по сибирским прериям

Их заметили в Здвинском районе

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Видео получилось очень атмосферным

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В Новосибирской области сняли с высоты целое стадо диких кабанов. Животные прокладывали себе путь по узким тропинкам в полях Здвинского района.

— Государственный инспектор снял кабанов, которые, как товарный поезд, твердой стадной сцепкой разгоняют и держат неуклонный шаг, — опубликовал видео с такой подписью министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин в своем официальном Telegram-аккаунте

Смотрим атмосферное видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Евгений Шестернин

На прошлой неделе в деревне Веселое в Новосибирской области была «веселая» ночь — на территорию сельского клуба пробрался грозный гость. Дикий кабан решил приобщиться к культуре, но попал в западню.

КабанДикое животноеЗдвинский районМинприроды Новосибирской области
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