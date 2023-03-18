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Тема дняДикий кабан перепугал жителей
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Кабан пробрался ночью к сельскому клубу и оказался в ловушке забора в НСО — видео

Животное к приезду инспекторов Минприроды уже успели подкормить

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Животное поймали и отпустили в лес

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В деревне Веселое в Новосибирской области сегодня была «веселая» ночь — на территорию сельского клуба пробрался грозный гость. Дикий кабан решил приобщиться к культуре, но попал в западню. Самостоятельно вернуться в лес он не мог, так как не понимал, каким образом выбраться за пределы забора.

В итоге спасать животное и сердобольных жителей села пришлось госинспекторам Минприроды.

— Местные уже мукой подкормили. Что же нам сейчас с ним делать? — недоумевает госинспектор Шапкин, который снял на видео происходящее. — Да не бойся ты, я сам боюсь.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Евгений Шестернин

Животное поймали и отпустили в лес.

— Любопытный кабан и заурядный эффект лампочки. Многие знают, что если засунуть лампочку в рот, то вытащить ее самостоятельно практически невозможно. Сегодня стало известно, если кабан застрянет во рту забора, то вытащить себя самостоятельно он не сможет, — философски заметил министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин в своем официальном Telegram-аккаунте. — Хорошо, что рядом оказались наши сотрудники. Они поймали и выпустили ночного кабана на просторы кабаньих возможностей. Все целы и впечатлены.

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