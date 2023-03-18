Кабан пробрался ночью к сельскому клубу и оказался в ловушке забора в НСО — видео

В деревне Веселое в Новосибирской области сегодня была «веселая» ночь — на территорию сельского клуба пробрался грозный гость. Дикий кабан решил приобщиться к культуре, но попал в западню. Самостоятельно вернуться в лес он не мог, так как не понимал, каким образом выбраться за пределы забора.
В итоге спасать животное и сердобольных жителей села пришлось госинспекторам Минприроды.
— Местные уже мукой подкормили. Что же нам сейчас с ним делать? — недоумевает госинспектор Шапкин, который снял на видео происходящее. — Да не бойся ты, я сам боюсь.
Животное поймали и отпустили в лес.
— Любопытный кабан и заурядный эффект лампочки. Многие знают, что если засунуть лампочку в рот, то вытащить ее самостоятельно практически невозможно. Сегодня стало известно, если кабан застрянет во рту забора, то вытащить себя самостоятельно он не сможет, — философски заметил министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин в своем официальном Telegram-аккаунте. — Хорошо, что рядом оказались наши сотрудники. Они поймали и выпустили ночного кабана на просторы кабаньих возможностей. Все целы и впечатлены.
В конце января полиция устроила погоню за кабаном на ОбьГЭС.