СЕЙЧАС -29°С
Пробки 3/10
usd 68.67
eur 74.34
Тема дняКак выбрать грунт для рассады
Все новости
Все новости
Подробности

Полиция устроила погоню за кабаном на ОбьГЭС — эпичное видео

Животное убегало от патруля со всех ног

1 169

Кабанчик какое-то время бегал без сопровождения, а потом за ним следовала полицейская машина

Поделиться

Новосибирец снял забавное видео полицейского сопровождения кабана на ОбьГЭС. Патрульная машина медленно двигалась за животным, бодро бежавшим по дороге.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС, «АСТ-54»

Видео опубликовал новосибирский паблик «АСТ-54». В обсуждении подписчик поделился своим видео, снятым, вероятно, незадолго до встречи с полицейским патрулем. Очевидец в переписке с журналистом НГС уточнил, что встретил кабана около 3 часов ночи на пересечении улиц Молодости и Гидромонтажной.

При этом кабана не впервые замечают на ОбьГЭС: в ноябре мы рассказывали о кабане Степане, который живет в одном из гаражных кооперативов микрорайона и регулярно выходит погулять по улицам. Степана ли сопровождали ночью патрульные, выяснить не удалось — в пресс-службе МВД пообещали уточнить информацию о происшествии.

По теме

ОбьГЭСЖивотные в городеКабаны в городе
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter