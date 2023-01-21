Полиция устроила погоню за кабаном на ОбьГЭС — эпичное видео

Новосибирец снял забавное видео полицейского сопровождения кабана на ОбьГЭС. Патрульная машина медленно двигалась за животным, бодро бежавшим по дороге.
Видео опубликовал новосибирский паблик «АСТ-54». В обсуждении подписчик поделился своим видео, снятым, вероятно, незадолго до встречи с полицейским патрулем. Очевидец в переписке с журналистом НГС уточнил, что встретил кабана около 3 часов ночи на пересечении улиц Молодости и Гидромонтажной.
При этом кабана не впервые замечают на ОбьГЭС: в ноябре мы рассказывали о кабане Степане, который живет в одном из гаражных кооперативов микрорайона и регулярно выходит погулять по улицам. Степана ли сопровождали ночью патрульные, выяснить не удалось — в пресс-службе МВД пообещали уточнить информацию о происшествии.