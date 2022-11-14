«Степа любит яблоки и виноград»: новосибирцев удивил 150-килограммовый кабан, гуляющий по улицам

150-килограмового кабана, гуляющего на ОбьГЭСе, заметили новосибирцы. Как рассказал НГС хозяин животного Борис Кулешов, кабана по имени Степан он содержит недалеко от дома в гаражном кооперативе. По словам мужчины, ежедневные прогулки для питомца — привычное дело.



— Ежедневно вывожу его на прогулку, гуляем примерно полчаса-час недалеко от гаражного кооператива, где и живет Степан. На прогулке он никогда не убегает, стоит только сказать ему «пошли домой», как он шагает в сторону дома, — отметил Борис Кулешов.

