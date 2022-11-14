«Степа любит яблоки и виноград»: новосибирцев удивил 150-килограммовый кабан, гуляющий по улицам

150-килограмового кабана, гуляющего на ОбьГЭСе, заметили новосибирцы. Как рассказал НГС хозяин животного Борис Кулешов, кабана по имени Степан он содержит недалеко от дома в гаражном кооперативе. По словам мужчины, ежедневные прогулки для питомца — привычное дело.
— Ежедневно вывожу его на прогулку, гуляем примерно полчаса-час недалеко от гаражного кооператива, где и живет Степан. На прогулке он никогда не убегает, стоит только сказать ему «пошли домой», как он шагает в сторону дома, — отметил Борис Кулешов.
Борис пояснил, Степан — смесь дикого кабана и венгерской мангалицы. Сейчас он весит примерно 150 килограммов, но его вес может вырасти и до 400 килограммов.
На вопрос о том, как прохожие реагируют на Степана, мужчина отметил, что реакция положительная, а некоторые даже просят сфотографироваться с ним.
— Люди реагируют положительно. Никто его не боится. В округе нас уже многие знают и некоторые даже ждут, когда мы пойдем гулять, — отметил мужчина.
По словам мужчины, рацион питания у Степана особенный. Помимо сена и травы кабан регулярно питается фруктами и овощами.
— Я договорился с магазинами и по сниженной цене скупаю у них фрукты и овощи. Степа очень любит яблоки и виноград. Также его балую молоком, творогом и другой молочной продукцией, — пояснил Борис.
Как рассказа мужчина, Степа не единственный его питомец. За городом мужчина содержит еще несколько кабанов и свиней.
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