Новосибирский зоопарк поднимает цены на билеты — абонемент обойдется на 500 рублей дороже

Новосибирский зоопарк имени
Как говорится в сообщении в официальном телеграм-канале зоопарка, цены поднимут на взрослые билеты и абонементы. Так, сейчас один взрослый билет стоит 400 рублей, а с
Повышение стоимости объясняют инфляцией и непрерывным ростом цен на корма для животных и коммунальные услуги. Средства, полученные от посещений, зоопарк использует не только для животных, но и для строительства зоопарка.
Также в зоопарке отметили, что до
С 27 марта по 17 апреля бесплатно посетить зоопарк могут новосибирцы на пенсии.
Недавно мы рассказывали о том, что в зоопарке города появятся жирафы, зебры и три вида антилоп, их привезут из стран африканского континента. Появился проект развития зоопарка до 2050 года.