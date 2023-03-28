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Новосибирский зоопарк поднимает цены на билеты — абонемент обойдется на 500 рублей дороже

Новые цены начнут действовать с 1 апреля

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До 31 марта можно успеть купить абонемент на месяц по старой цене

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Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило поднимет стоимость билетов на посещение с 1 апреля. Это связывают с инфляцией и ростом цен на содержание животных.

Как говорится в сообщении в официальном телеграм-канале зоопарка, цены поднимут на взрослые билеты и абонементы. Так, сейчас один взрослый билет стоит 400 рублей, а с 1 апреля будет стоить 500 рублей. Абонемент на 1 месяц до повышения стоил 1500 рублей, после придется заплатить 2000 рублей.

Повышение стоимости объясняют инфляцией и непрерывным ростом цен на корма для животных и коммунальные услуги. Средства, полученные от посещений, зоопарк использует не только для животных, но и для строительства зоопарка.

Также в зоопарке отметили, что до 31 марта можно успеть купить абонемент на месяц по старой цене за 1500 рублей.

С 27 марта по 17 апреля бесплатно посетить зоопарк могут новосибирцы на пенсии.

Недавно мы рассказывали о том, что в зоопарке города появятся жирафы, зебры и три вида антилоп, их привезут из стран африканского континента. Появился проект развития зоопарка до 2050 года.

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