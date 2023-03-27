Новосибирский зоопарк будет месяц пускать посетителей бесплатно — кто сможет воспользоваться акцией

Новосибирский зоопарк объявил об акции в декаду пожилого человека. Учреждение смогут бесплатно посещать пенсионеры.
— С 27 марта и по 17 апреля 2023 года в нашем зоопарке проходит декада пожилого человека, а это значит, что для всех, кто достиг пенсии по возрасту, — вход бесплатный! Женщины с 55 лет, мужчины от 60 лет, — объяснили в Новосибирском зоопарке.
Зоопарк проводит такие акции дважды в год уже 15 лет.
— Весенняя акция не связана с датами. Мы проводим ее, чтобы лишний раз выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению, — добавили в зоопарке.
На входе нужно предъявить паспорт.
На прошлой неделе вольер с белыми медвежатами открыли в Новосибирском зоопарке — смотрим трогательные фото крох.