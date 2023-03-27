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Новосибирский зоопарк будет месяц пускать посетителей бесплатно — кто сможет воспользоваться акцией

Акция будет действовать до 17 апреля

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Пенсионеры могут бесплатно полюбоваться на животных. Например, на белых медвежат

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Новосибирский зоопарк объявил об акции в декаду пожилого человека. Учреждение смогут бесплатно посещать пенсионеры.

— С 27 марта и по 17 апреля 2023 года в нашем зоопарке проходит декада пожилого человека, а это значит, что для всех, кто достиг пенсии по возрасту, — вход бесплатный! Женщины с 55 лет, мужчины от 60 лет, — объяснили в Новосибирском зоопарке.

Зоопарк проводит такие акции дважды в год уже 15 лет.

— Весенняя акция не связана с датами. Мы проводим ее, чтобы лишний раз выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению, — добавили в зоопарке.

На входе нужно предъявить паспорт.

На прошлой неделе вольер с белыми медвежатами открыли в Новосибирском зоопарке — смотрим трогательные фото крох.

Новосибирский зоопаркЗоопаркАкцияБесплатное посещение
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