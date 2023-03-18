Вам Розу или Пион? Брошенным щенкам провели фотосессию с цветами — очень милые фото

Для маленьких щенков — помеси хаски устроили необычную фотосессию с цветами в Новосибирске. Волонтеры надеются найти им дом.
— Уже так хочется тепла, настоящей весны, солнца и зелени... Мы сдались и назвали щенков именами цветочков. Они были подобраны за городом в заброшенном сарае, отмыты, привиты и вышли на пристрой. Родила их там бездомная мама-дворняжка, — объяснила руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская.
Сейчас щенки уже готовы отправиться в новые семьи.
«Живет без лишней суеты»
Пион — уверенный в себе щенок.
— Он довольно спокойный, живет без лишней суеты. Привит, кастрирован, чипирован. Он милый, маленький и нуждается в заботе, — рассказали о Пионе волонтеры.
«Можно бесконечно держать на руках»
Щенка назвали Лилией.
— Лилия скромная малышка, очень нежная, ее можно бесконечно держать на руках (пока размер позволяет). Она, как и все детки, легко вольется в любую семью и станет важной ее частью. Человеку обязательно нужно кого-то любить, а Лилии очень нужно, чтобы кто-то любил ее, — объяснили волонтеры.
«Хрупкий нежный Ирис»
Порой в мире можно встретить что-то настолько разное, не подходящее друг другу, что просто не укладывается в голове, а между тем это что-то является прекраснейшим из возможных видений, как, например, ирисы на снегу.
— Наш маленький хрупкий, нежный Ирис непонятно как оказался на заснеженной Сибирской улице. Чтобы картина мира восстановилась, нужно лишь забрать маленький цветочек в тепло и подарить ему любовь и заботу, — убеждена Яна Болсуновская.
«Комочек очень большой любви»
У щенка Розы особый характер.
— Маленький и хрупкий комочек очень большой любви. Розе нужен особый трепетный уход и внимание, чтобы она выросла в прекрасный и гордый цветок, — подчеркивают в приюте.
В начале февраля крошечным щенкам хаски в Новосибирске провели необычную фотосессию, чтобы найти хозяев. Новосибирские волонтеры спасли их маму, которую бросили в доме в мороз в -37 градусов, — для этого им пришлось проехать почти 300 километров под Барнаул.