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Вам Розу или Пион? Брошенным щенкам провели фотосессию с цветами — очень милые фото

Им ищут ответственных хозяев

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Щенков подобрали в сарае

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Для маленьких щенков — помеси хаски устроили необычную фотосессию с цветами в Новосибирске. Волонтеры надеются найти им дом.

— Уже так хочется тепла, настоящей весны, солнца и зелени... Мы сдались и назвали щенков именами цветочков. Они были подобраны за городом в заброшенном сарае, отмыты, привиты и вышли на пристрой. Родила их там бездомная мама-дворняжка, — объяснила руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская.

Сейчас щенки уже готовы отправиться в новые семьи.

«Живет без лишней суеты»

Пион очень спокойный

Пион очень спокойный

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Пион — уверенный в себе щенок.

— Он довольно спокойный, живет без лишней суеты. Привит, кастрирован, чипирован. Он милый, маленький и нуждается в заботе, — рассказали о Пионе волонтеры.

Пион не любит суеты

Пион не любит суеты

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«Можно бесконечно держать на руках»

Лилия любит сидеть на ручках

Лилия любит сидеть на ручках

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Щенка назвали Лилией.

— Лилия скромная малышка, очень нежная, ее можно бесконечно держать на руках (пока размер позволяет). Она, как и все детки, легко вольется в любую семью и станет важной ее частью. Человеку обязательно нужно кого-то любить, а Лилии очень нужно, чтобы кто-то любил ее, — объяснили волонтеры.

У Лилии очень выразительная мордочка

У Лилии очень выразительная мордочка

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«Хрупкий нежный Ирис»

Все щенки привиты

Все щенки привиты

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Порой в мире можно встретить что-то настолько разное, не подходящее друг другу, что просто не укладывается в голове, а между тем это что-то является прекраснейшим из возможных видений, как, например, ирисы на снегу.

— Наш маленький хрупкий, нежный Ирис непонятно как оказался на заснеженной Сибирской улице. Чтобы картина мира восстановилась, нужно лишь забрать маленький цветочек в тепло и подарить ему любовь и заботу, — убеждена Яна Болсуновская.

Их нужно будет воспитывать

Их нужно будет воспитывать

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«Комочек очень большой любви»

Щенок чипирован

Щенок чипирован

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У щенка Розы особый характер.

— Маленький и хрупкий комочек очень большой любви. Розе нужен особый трепетный уход и внимание, чтобы она выросла в прекрасный и гордый цветок, — подчеркивают в приюте.

Роза очень ждет новых хозяев

Роза очень ждет новых хозяев

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В начале февраля крошечным щенкам хаски в Новосибирске провели необычную фотосессию, чтобы найти хозяев. Новосибирские волонтеры спасли их маму, которую бросили в доме в мороз в -37 градусов, — для этого им пришлось проехать почти 300 километров под Барнаул.

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