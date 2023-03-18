Вам Розу или Пион? Брошенным щенкам провели фотосессию с цветами — очень милые фото

Для маленьких щенков — помеси хаски устроили необычную фотосессию с цветами в Новосибирске. Волонтеры надеются найти им дом.

— Уже так хочется тепла, настоящей весны, солнца и зелени... Мы сдались и назвали щенков именами цветочков. Они были подобраны за городом в заброшенном сарае, отмыты, привиты и вышли на пристрой. Родила их там бездомная мама-дворняжка, — объяснила руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская.