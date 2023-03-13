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Постоянно у лап мамы: белые медвежата-двойняшки выходят на короткие прогулки — очень милое видео

Какого пола детеныши в зоопарке, пока не сообщают

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Медвежата стараются не отходить от мамы и лезут ей под лапы

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Белые медвежата-двойняшки выходят на краткие прогулки в Новосибирском зоопарке и стараются пока держаться поближе к маме Герде. Одна из вылазок попала на видео постоянного гостя зоопарка Сергея Ильтякова.

У Герды в этом году родилось два новых детеныша — официально об этом объявили только в прошлом месяце. Сейчас в зоопарке живут 6 особей. На прошлой неделе зоопарк опубликовал фото с первой прогулки медвежат.

Вольер до сих пор остается огороженным, но семью можно увидеть издалека. Смотрим очень милое видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Весной у жителей зоопарка очень много дел. Например, манулы Адель и Зеленогорск не могут до конца определиться, в каком из вольеров жить. И даже немного поссорились.

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