Постоянно у лап мамы: белые медвежата-двойняшки выходят на короткие прогулки — очень милое видео

Белые медвежата-двойняшки выходят на краткие прогулки в Новосибирском зоопарке и стараются пока держаться поближе к маме Герде. Одна из вылазок попала на видео постоянного гостя зоопарка Сергея Ильтякова.
У Герды в этом году родилось два новых детеныша — официально об этом объявили только в прошлом месяце. Сейчас в зоопарке живут 6 особей. На прошлой неделе зоопарк опубликовал фото с первой прогулки медвежат.
Вольер до сих пор остается огороженным, но семью можно увидеть издалека. Смотрим очень милое видео.
Весной у жителей зоопарка очень много дел. Например, манулы Адель и Зеленогорск не могут до конца определиться, в каком из вольеров жить. И даже немного поссорились.