«Искали с фонариками, где воет»: крупный алабай застрял в заброшенном погребе в Новосибирске
Ему на помощь вызвали спасателей МАСС
Вечером 20 октября в поселке Пашино Новосибирска очевидцы заметили в заброшенном погребе крупную собаку — алабая. На помощь животному пришли спасатели.
По информации группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», специалисты выехали на место происшествия сегодня утром, 21 октября, в 10:21. Спасатели вытащили животное из погреба вместе со специалистами Новосибирского центра по проблемам домашних животных и волонтерами-зоозащитниками.
— Пес был передан волонтерам для дальнейшей передержки и поиска хозяина, — уточняется в сообщении. К 12 часам работы закончили.
Информация о том, что животному необходима помощь, появилась накануне в 16 часов в социальных сетях.
Как сообщила в разговоре с корреспондентом НГС местная жительница Оксана, собаку обнаружил 20 октября пожилой мужчина. По словам женщины, животное могло оказаться в погребе за день до того, как его нашли.
— Его еще позавчера услышали. Было темно, искали с фонариками, где воет, но не нашли, — сказала женщина.
Она уточнила, что, когда стало понятно, где находится животное, его начали подкармливать. Но достать большого пса без помощи спасателей не удалось. После спасения животного обнаружились хозяева собаки, пса заберут в ближайшие дни, отметила Оксана.
Напомним, в середине августа в Советском районе Новосибирска собака провалилась в открытый люк. Животному помогли выбраться спасатели.