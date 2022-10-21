«Искали с фонариками, где воет»: крупный алабай застрял в заброшенном погребе в Новосибирске

Вечером 20 октября в поселке Пашино Новосибирска очевидцы заметили в заброшенном погребе крупную собаку — алабая. На помощь животному пришли спасатели.



По информации группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», специалисты выехали на место происшествия сегодня утром, 21 октября, в 10:21. Спасатели вытащили животное из погреба вместе со специалистами Новосибирского центра по проблемам домашних животных и волонтерами-зоозащитниками.

