«Это не животные, а дикие люди»: показываем, как живут 13 сурикатов в обычной квартире
Неугомонная стая делит жилплощадь с котом, ежом и змеей. Ну и с хозяевами, конечно
В одной из квартир Красноярска поселились необычные постояльцы. Стая из 13 сурикатов в стенах панельки чувствует себя не хуже, чем в южноафриканской саванне. Экзотические зверьки обожают пялиться в окно с девятого этажа, выходят на прогулку в смешных костюмчиках и дерутся за кошачий корм с котом Гарфилдом, который давно смирился с бандой странных соседей.
Гости Игоря и Анастасии уже привыкли: как только они пересекают входную дверь, к ним, шкрябая длинными коготками по линолеуму, несется целая ватага любопытных мелких пакостников. Хозяева сразу прячут обувь и сумки подальше. Разворошить оставленные без присмотра вещи сурикаты могут в считаные минуты.
Полки шкафов тоже пусты. Энергичные звери залезут везде и уронят всё, до чего смогут дотянуться.
— Видите вот эти нижние выдвижные ящики? Мы там вообще-то свои вещи хранить собирались, но быстро поняли, что это плохая затея. Они эти ящики сами своими лапками выдвигают и достают всё, что хотят. Поэтому там сейчас лежат их игрушки, — показывает Игорь.
Вопреки всем неудобствам, заводчики в своих питомцах души не чают. Правда, эта любовь была не с первого взгляда. Вспоминают, что когда впервые вживую увидели сурикатов, они их совсем не впечатлили. Спустя время, все-таки вдохновившись телепередачами про умных и потешных животных, рискнули и купили.
— Когда привезли домой нашего первого питомца и познакомились с ним поближе, родилась безоговорочная любовь. У меня большой опыт работы с животными, поэтому, поверьте мне, равных сурикатам по интеллекту и коммуникабельности нет. Считайте, что у вас появился маленький человечек, абсолютный член семьи, — рассказывает хозяин стаи.
Где один, там и второй. Владельцы сами не заметили, как увлеклись разведением диких зверят. Большую роль в этом сыграл сознательный отказ от кастрации.
— Вы понимаете, сурикаты, как и все животные, определяют «своих» по запаху. У нас есть один кастрированный питомец, которого мы спасли из плохих условий содержания. Из-за его особенного запаха стая его поначалу не принимала. Очень много времени животному понадобилось, чтобы занять свое место в семье, — объясняет Игорь.
Пока владелец необычного семейства рассказывает о тонкостях его содержания, сами зверята увлеченно изучают нашу съемочную группу: понюхали микрофон, доверчиво забрались на корреспондента, некоторые встали в фирменную стойку подальше от штатива с камерой — видимо, сначала заподозрили в сложной конструкции опасность.
— Они всегда такие дружелюбные? — спрашиваем мы.
— Только эта часть стаи, — говорит Игорь. — Некоторых мы к вам не выпустили. Например, наша альфа-самка может проявить агрессию. Или молодые родители, которые защищают своих детенышей. У сурикатов вообще основные постулаты в жизни — это семья, территория и дети.
Несмотря на то, что сурикаты, особенно самцы, периодически метят территорию, в квартире Игоря и Анастасии нет явного запаха зверинца. В зале за диваном стоит лоток, застеленный газетками. Общим туалетом пользуются и сурикаты, и рыжий пушистый кот Гарфилд. С виду он невозмутим. За время сожительства с экстравагантными соседями Гарфилд уже привык к их выходкам и манере поведения.
Специально у окна для мелких обитателей стоит табуретка. Сурикаты могут часами стоять в обнимку и глазеть на птиц или прохожих с девятого этажа. Иногда вся колония под присмотром хозяев отправляется на прогулку. Отчасти для тепла, а больше для забавы их наряжают в смешные рубашечки, платья и костюмы.
— Когда мы выходим на улицу, они сразу понимают, что наступило время разведки новых территорий. А значит можно где-то что-то украсть, на кого-то напасть, кого-то спасти. Постоянно встают в стойку разведчика, сразу меня окружают, наверное, пытаются охранять. Каждая прогулка — это просто комедия! Отовсюду сбегаются люди, чтобы сфотографироваться, — рассказывает Игорь.
По рассказам хозяина, к прохожим на улицах сурикаты почти никогда не проявляют интереса, но если встретят собаку, знакомство может окончиться неожиданно.
— Если пес им чем-то не угодил, они могут и атаковать, причем собаку любого размера. Это очень бесстрашные животные, они же родственники мангуста Рикки-Тикки-Тави, — объясняет Игорь.
Что касается расходов на сурикатов, Игорь и Анастасия уверяют, что их содержание обходится не дороже содержания обычной кошки.
— Кормление то же самое — мы им даем сухие корма для кошек, овощи, мясо. Изредка, конечно, добавляем в рацион личинок жука-зоофобуса, тараканчиков разных. Они в зоомагазинах стоят по 3–4 рубля за штуку. Но постоянно их давать нельзя, потому что они жирные и не очень хорошо влияют на печень животного, — говорит заводчик.
На удивление все крупные особи из стаи различают свои имена, а на клич хозяина: «Ур, ур, ур, ур, ур!» стремительно мчатся на кухню. Кроме того, в пушистом семействе строго соблюдается режим дня. Днем обязательный сончас в теплой уютной лежанке, а ночью некоторые укладываются на боковую прямо с хозяевами. Кто-то устроится в ногах, другие обернутся воротничком вокруг шеи, третьи пригреются под бочком.
— Мешает спать нам только наш любимый ушастый еж Леонтий Пармёныч, который тыгыдыкает всю ночь от души. Он, кстати, тоже не прочь отведать личинок, бывает наперегонки с сурикатами за червяком мчится. А еще у нас есть ужик Гаврила Степанович, я его выкупил из невыносимых условий. Он за это благодарен, тоже абсолютно контактный, ест только с рук и любит погреться в теплых ладошках, — смеется владелец домашнего зоопарка.
Всем, кто задумывается о том, чтобы завести домашнего суриката, Игорь советует трижды подумать и взвесить все «за» и «против».
— Все-таки это не кошка, которая сама по себе. Им нужно много общения, а одомашненным зверькам требуется много внимания от человека. К тому же нужно хорошо понимать их природу, нужно понимать, что они очень любознательны. В плохих руках звери могут навести такой бардак в доме, что не позавидуешь. Но если обеспечить их правильными игрушками, занять безопасным делом, проблем с животными не будет, — рассказывает владелец.
Не исключено, что колония домашних сурикатов у Игоря и Анастасии будет пополняться. Зверьки довольно плодовиты. Малышей заводчики продают по внушительной цене — за 40 тысяч рублей. При этом обязательное требование продавцов — возможность следить за судьбой детеныша и условиями его содержания.
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