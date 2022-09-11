«Это не животные, а дикие люди»: показываем, как живут 13 сурикатов в обычной квартире

Полки шкафов тоже пусты. Энергичные звери залезут везде и уронят всё, до чего смогут дотянуться.

— Видите вот эти нижние выдвижные ящики? Мы там вообще-то свои вещи хранить собирались, но быстро поняли, что это плохая затея. Они эти ящики сами своими лапками выдвигают и достают всё, что хотят. Поэтому там сейчас лежат их игрушки, — показывает Игорь.

Вопреки всем неудобствам, заводчики в своих питомцах души не чают. Правда, эта любовь была не с первого взгляда. Вспоминают, что когда впервые вживую увидели сурикатов, они их совсем не впечатлили. Спустя время, все-таки вдохновившись телепередачами про умных и потешных животных, рискнули и купили.