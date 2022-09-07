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Новосибирцы заметили строительство забора в дендропарке — здесь будет вольер для африканских животных

В Минприроды сообщили, что территория, на которой идет стройка, принадлежит зоопарку

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Несколько дней назад новосибирцы заметили новые строения

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Новосибирский зоопарк начал строить павильоны для африканских животных — обеспокоенные новосибирцы приняли эту стройку за освоение территории дендропарка.

— В Заельцовском парке устанавливают забор. Данная территория является общественной, но кому-то понадобилось устанавливать забор. Прошу не оставить данную ситуацию без внимания, — попросил разобраться редакцию читатель НГС. — Кому понадобилось посредине леса устанавливать? Работы ведутся уже несколько дней.

Он сфотографировал стройку и дал координаты места, где она развернулась.

Зоопарк приступил к строительству павильонов для африканских животных

Зоопарк приступил к строительству павильонов для африканских животных

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В Министерстве природы Новосибирской области уточнили: территория, названная читателем НГС, принадлежит зоопарку. В зоопарке сообщили, что здесь начинают строить новые павильоны.

— Павильоны для африканских животных, территория — полтора гектара, — уточнил директор зоопарка Андрей Шило.

В какие сроки планируется закончить строительство, он не уточнил. Презентация планов развития зоопарка была в апреле. До 2050 года зоопарк собирается построить канатную дорогу и гостиницу, а территорию разделить на зоны.

— Зоопарк будет делиться по географическим признакам на несколько зон. Зона Севера, тропиков, Африки, Азии и Австралии. Мы начинаем одну новую территорию — она будет называться Азией. В проект развития также попала канатная дорога, которая будет проходить над вольерами африканских животных, таких как гепарды и жирафы, — говорил весной на презентации Андрей Шило. В апреле стоимость строительства африканских павильонов оценивалась в 1,4 миллиарда рублей.

В этом году новосибирскому зоопарку исполнилось 75 лет. Во время празднования мэр Анатолий Локоть вручил зоопарку сертификат на миллион рублей, который решили потратить на оборудование для ветеринарной клиники.

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