В мэрии объяснили, на что зоопарк потратит подаренный Анатолием Локтем миллион
Средства взяли из специальной программы
Подаренный мэром Новосибирска миллион в зоопарке потратят на оборудование ветеринарной клиники. Об этом в ответ на запрос корреспондента НГС сообщили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.
— Данные средства будут использованы на приобретение оборудования для ветеринарной клиники зоопарка в рамках реализации муниципальной программы «Культура города Новосибирска» на 2021–2026 годы за счет бюджета города Новосибирска, — говорится в ответе. — Контроль за расходованием данных средств будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
Сертификат на миллион рублей мэр Анатолий Локоть вручил 28 августа во время празднования 75-летия Новосибирского зоопарка. В тот же день были открыты и новые вольеры для медведей, которые строились несколько лет.