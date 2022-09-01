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В мэрии объяснили, на что зоопарк потратит подаренный Анатолием Локтем миллион

Средства взяли из специальной программы

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Сертификат на миллион рублей мэр Анатолий Локоть вручил зоопарку 28 августа

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Подаренный мэром Новосибирска миллион в зоопарке потратят на оборудование ветеринарной клиники. Об этом в ответ на запрос корреспондента НГС сообщили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

— Данные средства будут использованы на приобретение оборудования для ветеринарной клиники зоопарка в рамках реализации муниципальной программы «Культура города Новосибирска» на 2021–2026 годы за счет бюджета города Новосибирска, — говорится в ответе. — Контроль за расходованием данных средств будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Сертификат на миллион рублей мэр Анатолий Локоть вручил 28 августа во время празднования 75-летия Новосибирского зоопарка. В тот же день были открыты и новые вольеры для медведей, которые строились несколько лет.

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