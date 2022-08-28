Новые вольеры для медведей открыли в Новосибирском зоопарке — смотрим, как они выглядят

Новые вольеры для медведей открыли в Новосибирском зоопарке сегодня, 28 августа, в день празднования 75-летнего юбилея учреждения.



Они предназначены для гималайских, малайских и бурых медведей.

Реконструкцию вольерного комплекса для медведей начали в октябре 2020 года. На время проведения работ хищников перевели во временные вольеры, где они были недоступны для наблюдения.

