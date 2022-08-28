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Новые вольеры для медведей открыли в Новосибирском зоопарке — смотрим, как они выглядят

На новое место пока перевели не всех животных

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Пока не все животные в новых вольерах

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Новые вольеры для медведей открыли в Новосибирском зоопарке сегодня, 28 августа, в день празднования 75-летнего юбилея учреждения.

Они предназначены для гималайских, малайских и бурых медведей.

Реконструкцию вольерного комплекса для медведей начали в октябре 2020 года. На время проведения работ хищников перевели во временные вольеры, где они были недоступны для наблюдения.

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Сейчас животных будут постепенно переводить на новое место.

— В ближайшее время переедут бурые медведи. Они сейчас во временных вольерах и привыкают к пересадной клетке. Мы не хотим животных обездвиживать, хотим, чтобы у них было меньше стресса, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Певнева, заведующая международным отделом Новосибирского зоопарка. — Ждем, когда они привыкнут к пересадной клетке, чтобы их можно было туда заманить, и переместить клетку на новое место.

Вольеры сделали просторными

Вольеры сделали просторными

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Строительством вольеров занималась ООО «Гранит». Его директор — Андрей Турышев. Компанию основали в 2015 году. В 2021-м выручка фирмы составила 79,2 миллиона, чистая прибыль — 7,9 миллиона рублей.

Мэр Анатолий Локоть подарил Новосибирскому зоопарку сегодня миллион рублей на день рождения. Сертификат он вручил публично.

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