Мэр Анатолий Локоть подарил зоопарку миллион рублей на день рождения — на что их потратят

Мэр Анатолий Локоть подарил Новосибирскому зоопарку миллион рублей на день рождения. Сертификат он вручил сегодня, 28 августа. В 2022 году Новосибирскому зоопарку им. Р. А. Шило исполнилось 75 лет.



— Наш зоопарк не просто зверинец, как его понимают иногда. Это культурное место и площадка, где ведутся научные исследования. В честь дня рождения позвольте сделать от муниципалитета несколько подарков. Я вручаю сертификат на миллион рублей, который необходим зоопарку на приобретение комплекса, и чтобы он пошел в дело уже в этом году, — выступил на юбилее учреждения Анатолий Локоть.