Мэр Анатолий Локоть подарил зоопарку миллион рублей на день рождения — на что их потратят
Учреждение в этом году празднует
Мэр Анатолий Локоть подарил Новосибирскому зоопарку миллион рублей на день рождения. Сертификат он вручил сегодня, 28 августа. В 2022 году Новосибирскому зоопарку им. Р. А. Шило исполнилось 75 лет.
— Наш зоопарк не просто зверинец, как его понимают иногда. Это культурное место и площадка, где ведутся научные исследования. В честь дня рождения позвольте сделать от муниципалитета несколько подарков. Я вручаю сертификат на миллион рублей, который необходим зоопарку на приобретение комплекса, и чтобы он пошел в дело уже в этом году, — выступил на юбилее учреждения Анатолий Локоть.
Какой именно комплекс будет покупать зоопарк, мэр не уточнил. Редакция обратилась с официальным запросом в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы также уточнить, каким образом были выделены эти средства.
Анатолий Локоть вручил также почетную грамоту коллективу зоопарка. И лично от себя пакет с подарком Андрею Шило, директору учреждения, которому сегодня исполнилось 33 года.
Сегодня в зоопарке должны также открыть новые вольеры для медведей.