Названа дата открытия новых вольеров для медведей в Новосибирском зоопарке
В них поселят гималайских, малайских и бурых медведей
В юбилей Новосибирского зоопарка им.
Реконструкцию вольерного комплекса для медведей начали в октябре 2020 года. На время проведения работ хищников перевели во временные вольеры, где они недоступны для наблюдения.
Как НГС писал в сентябре 2021 года, на территории установят водоем для разведения рыбы, у бурых медведей будет возможность ловить ее самостоятельно. Самку и самца гималайских медведей разделят с помощью рва с водой. Во время брачного периода через него установят мостик, чтобы объединить пространство. Берлога бурых и гималайских медведей будет за стеклом, поэтому посетители смогут наблюдать за ними зимой.
Строительством вольеров занимается ООО «Гранит». Его директор — Андрей Турышев. Компанию основали в 2015 году. В 2021-м выручка фирмы составила 79,2 миллиона, чистая прибыль — 7,9 миллиона рублей.
В конце июля НГС опубликовал умилительный фоторепортаж с котятами манула: они играли, ели мясо и делали «кусь» своей матери. Одного из них решили назвать Снежинкой из-за того, что в этом году Новосибирску был присвоен статус «Новогодняя столица России — 2022–23».