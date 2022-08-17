Названа дата открытия новых вольеров для медведей в Новосибирском зоопарке

В юбилей Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило — 28 августа — откроют новые вольеры для гималайских, малайских и бурых медведей, об этом сообщила НГС вице-мэр Анна Терешкова.

Реконструкцию вольерного комплекса для медведей начали в октябре 2020 года. На время проведения работ хищников перевели во временные вольеры, где они недоступны для наблюдения.

Как НГС писал в сентябре 2021 года, на территории установят водоем для разведения рыбы, у бурых медведей будет возможность ловить ее самостоятельно. Самку и самца гималайских медведей разделят с помощью рва с водой. Во время брачного периода через него установят мостик, чтобы объединить пространство. Берлога бурых и гималайских медведей будет за стеклом, поэтому посетители смогут наблюдать за ними зимой.