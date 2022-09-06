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«Шансов мало»: белую медведицу с огнестрельным ранением будут спасать в Москве

В Норильске перед отправкой в столицу ветеринары даже смогли покормить животное

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Животное обездвиженно лежит на земле

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Недалеко от поселка Диксон Красноярского края местные жители обнаружили раненую белую медведицу. Из поселка ее доставили в Норильск. Как рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, на теле животного есть следы огнестрельного ранения.

Специалисты Московского зоопарка оказали медведице помощь

Специалисты Московского зоопарка оказали медведице помощь

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— Медведица была обездвижена и даже без клетки, потому что ее было сложно поместить в клетку, поскольку она была ранена, на вертолете вместе с людьми перевезена в Норильск, — поделилась в своем телеграм-канале Радионова.

В администрации Диксона NGS24.RU рассказали, что в Норильске врачи смогли покормить медведицу, а в ближайшее время она будет доставлена в Москву на лечение. Однако, по словам ветеринаров, шанс выжить у животного — один на миллион.

— Шансов на выживание немного. Врачи говорят, что это крайне малые шансы, поскольку у нее не двигаются задние лапы. Но мы надеемся, что это большое и сильное животное, справится, а люди смогут ему помочь, — сказала Светлана Радионова.

Подробностей о происшествии, в результате которого пострадала медведица, пока нет. В администрации Диксона, сославшись на информацию от полицейских, сообщили, что животное проявило агрессию к человеку. Сейчас сотрудники Росприроднадзора подали в прокуратуру обращение с просьбой проверить, правомерно ли было применено оружие.

На языке животного не обнаружили следы порезов — язык обследовали, чтобы узнать, не та ли это медведица, которую спасали в Диксоне больше месяца назад. Напомним, тогда к людям вышло животное с консервной банкой на языке.

ДиксонРосприроднадзорБелый медведьСпасение животного
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