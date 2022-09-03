«Из тех, кто просто любит жизнь»: за полярным кругом поселилась собака-байкер

— Скутер — отличный вариант, чтобы быстро махнуть за город. Сначала я пробовал сажать Фокси на байк просто так, но ей было неудобно, постоянно скатывались лапки. Тогда для удобства моего компаньона я модернизировал скутер. Установил впереди скамеечку, на которой сейчас моя собака вполне комфортно себя чувствует, — вспоминает владелец экстремального пса.



Байкерская дрессировка уместилась в два занятия. Сообразительная собака быстро поняла, чего от нее хотят, и доверилась хозяину, хотя поначалу и пугливо поджимала уши.