«Из тех, кто просто любит жизнь»: за полярным кругом поселилась собака-байкер
У экстремального пса личные мотоциклетные очки и специальное переднее сиденье
Американский стаффордширский терьер по кличке Фокси уже привыкла к излишнему вниманию людей. Когда она едет с хозяином на макси скутере на почетном переднем месте, да еще и в модных мотоциклетных очках, только ленивый не оборачивается на это зрелище. Собака-байкер уже два года живет в Норильске, каждый день мчится по Талнаху на прогулку и не поджимает хвост, если хозяин берет разгон до ста.
— Вообще моя Фокси — собака с мягким и покладистым характером, но очень ревнивая. Поэтому, когда я решил посадить ее на скутер, она не слишком долго сопротивлялась, — рассказывает хозяин мотопса Владимир Блинов. Сам он приехал в Норильск из Ижевска почти 10 лет назад и с тех пор работает трактористом на производстве.
Лето в заполярном городе короткое, поэтому погонять с ветерком — это большая удача. Владимир живет в обычном панельном многоквартирном доме, часто пропадает на работе. Чтобы его активный питомец не скучал и тратил накопленную за день энергию, хозяин решил вывозить собаку на природу.
— Скутер — отличный вариант, чтобы быстро махнуть за город. Сначала я пробовал сажать Фокси на байк просто так, но ей было неудобно, постоянно скатывались лапки. Тогда для удобства моего компаньона я модернизировал скутер. Установил впереди скамеечку, на которой сейчас моя собака вполне комфортно себя чувствует, — вспоминает владелец экстремального пса.
Байкерская дрессировка уместилась в два занятия. Сообразительная собака быстро поняла, чего от нее хотят, и доверилась хозяину, хотя поначалу и пугливо поджимала уши.
— Я ее только поначалу подталкивал на скутер или тянул за ошейник. А сейчас она сама с большим удовольствием запрыгивает на свое персональное сиденье. Причем я заметил, что псина полюбила скорость. Катаемся изредка на ста километрах в час, она очень хорошо это переносит и даже с любопытством пытается заглянуть за лобовое стекло. Другой вопрос, что у нас в Талнахе дороги не позволяют так гонять, поэтому чаще всего мы ездим потихоньку. Моя безопасность и безопасность моей собаки важнее драйва.
Четвероногая байкерша так увлеклась поездками и рассматриванием видов Заполярья с колес, что в конце концов изгрызла ветрозащитное стекло. Кусок пластика постоянно мешался перед глазами, и бойцовская собака просто прикусила несколько раз его своей мертвой хваткой. Теперь хозяину предстоит дорогостоящая замена.
— Сейчас-то она поняла, что глупость сделала, ездим без стекла, ветер ей смешно щеки раздувает, и Фокси научилась пригибать морду пониже. Хорошо хоть есть у нее солнце- и ветрозащитные очки. Я ей заказывал на «Алиэкспрессе», — говорит Владимир.
Владелец собайкерши со смехом рассказывает, что во время вояжей они часто вызывают повышенное внимание норильчан.
— Да постоянно пальцами показывают! Может, у нас на севере пока только у меня собака-байкер, но вообще в России таких немало. Я в интернете видел, бультерьер катается на байке с мужичком, в Екатеринбурге живет очень известная семья с мотособакой, — делится наблюдениями Владимир.
Несмотря на то что Фокси привыкла к комфортабельным поездкам, хозяин периодически устраивает ей крупные пробежки, чтобы собака была в тонусе и не теряла природной выносливости. А когда-нибудь в будущем норильчанин мечтает перевезти питомца и скутер на материк, чтобы отправиться в длительное путешествие к теплому морю.
— Я мечтаю познакомиться и пообщаться с дельфинами. Никогда не видел это чудо природы, не гладил, не трогал, а очень-очень хочется. Мне кажется, и моему стаффорду будет интересно такое знакомство, — делится планами норильчанин.