С ядовитыми гадюками всё чаще стали сталкиваться новосибирцы — карта опасных мест
Змей лучше не трогать
Новосибирцы всё чаще пишут о том, что видели гадюк. Недавно змей встретили на улице Терешковой, затем видели на пляже в Бердске. Гадюка ядовита, поэтому лучше после укуса обратиться к врачу.
— Их столько же, сколько и всегда. Просто люди стали их замечать. В Академгородке, конечно, случился вот такой коллапс, когда нашли много змей, — объяснила корреспонденту НГС координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — Змея старается всегда уползти от опасности. Если ее беспокоить, то она может встать в стойку и укусить. От яда нашей местной гадюки не умрешь — только если пострадает маленький ребенок, собака или кошка.
Гадюка от ужа отличается тем, что у нее нет ярких пятнышек на голове. В любом случае змей лучше не трогать. Где их встречали этим летом, вы можете посмотреть на карте.
На минувших выходных во дворе частного дома в Искитимском районе семья столкнулась с неприятным сюрпризом — ядовитой гадюкой, которая стала на них нападать.