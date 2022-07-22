С ядовитыми гадюками всё чаще стали сталкиваться новосибирцы — карта опасных мест

Новосибирцы всё чаще пишут о том, что видели гадюк. Недавно змей встретили на улице Терешковой, затем видели на пляже в Бердске. Гадюка ядовита, поэтому лучше после укуса обратиться к врачу.

— Их столько же, сколько и всегда. Просто люди стали их замечать. В Академгородке, конечно, случился вот такой коллапс, когда нашли много змей, — объяснила корреспонденту НГС координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — Змея старается всегда уползти от опасности. Если ее беспокоить, то она может встать в стойку и укусить. От яда нашей местной гадюки не умрешь — только если пострадает маленький ребенок, собака или кошка.