СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 56.56
eur 57.15
Тема дняСделают ли вакцину от ковида платной?
Все новости
Все новости

«Если беспокоить — может укусить»: гадюку нашли на бердском пляже

При встрече змею лучше не трогать

2 253
При встрече со змеей отойдите от нее подальше

При встрече со змеей отойдите от нее подальше

Поделиться

В Бердске на пляже сделали фото гадюки. Снимок разместили в группе «Типичный Бердск».

— Уж отличается от гадюки как минимум двумя желтыми пятнами на голове, — рассказала корреспонденту НГС координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — Здесь у змеи их нет, поэтому думаю, что это действительно гадюка.

При встрече со змеей она советует отойти подальше и не трогать ее.

— Нужно постараться, чтобы она напала на человека, потому что змея старается всегда уползти от опасности. Если ее беспокоить, то она может встать в стойку и укусить. От яда нашей местной гадюки не умрешь — только если пострадает маленький ребенок, собака или кошка, — предупреждает Алиса Богомолова.

На минувших выходных во дворе частного дома в Искитимском районе семья столкнулась с неприятным сюрпризом — ядовитой гадюкой, которая стала на них нападать.

По теме

Бердскгадюказмея
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2