«Если беспокоить — может укусить»: гадюку нашли на бердском пляже
При встрече змею лучше не трогать
В Бердске на пляже сделали фото гадюки. Снимок разместили в группе «Типичный Бердск».
— Уж отличается от гадюки как минимум двумя желтыми пятнами на голове, — рассказала корреспонденту НГС координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — Здесь у змеи их нет, поэтому думаю, что это действительно гадюка.
При встрече со змеей она советует отойти подальше и не трогать ее.
— Нужно постараться, чтобы она напала на человека, потому что змея старается всегда уползти от опасности. Если ее беспокоить, то она может встать в стойку и укусить. От яда нашей местной гадюки не умрешь — только если пострадает маленький ребенок, собака или кошка, — предупреждает Алиса Богомолова.
На минувших выходных во дворе частного дома в Искитимском районе семья столкнулась с неприятным сюрпризом — ядовитой гадюкой, которая стала на них нападать.