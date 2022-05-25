«Это живодерство»: коммунальщики замуровывают кошек в подвале — жильцы дошли до МВД

Раньше кошки не мешали

По словам местных, кошки в подвале пятиэтажного дома на Стофато, 1а поселились несколько лет назад. Но в конце 2021 года управляющая компания начала заделывать технологическое окошко, по которому животные забирались в подвал и выходили наружу.



— По мне, так это живодерство. Причем у кого ни спрашиваешь, говорят: «Да кому кошки мешают? Крыс зато не будет». Единственный минус, что они плодятся, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома Анна Кузнецова.



При этом проблему размножения жильцы пытаются решить. Они регулярно вылавливают и пристраивают котят из подвала.

