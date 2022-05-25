«Это живодерство»: коммунальщики замуровывают кошек в подвале — жильцы дошли до МВД

Жильцы многоквартирных домов по улице Стофато развернули серьезную борьбу за кошек, которых коммунальщики регулярно замуровывают в подвале одного из домов. Представители УК «Комфорт Сервис» раз за разом заделывают подвальное вентиляционное окошко то кирпичами, то цементом, то железным листом или бетонным блоком, а местные жители раз за разом освобождают животных, разрушая всё это. Они дошли уже до полиции с требованием возбудить уголовное дело против коммунальщиков за жестокое обращение с животными. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил причины «кошачьего конфликта» и попытался обсудить его со всеми участниками.
Раньше кошки не мешали
По словам местных, кошки в подвале пятиэтажного дома на Стофато, 1а поселились несколько лет назад. Но в конце 2021 года управляющая компания начала заделывать технологическое окошко, по которому животные забирались в подвал и выходили наружу.
— По мне, так это живодерство. Причем у кого ни спрашиваешь, говорят: «Да кому кошки мешают? Крыс зато не будет». Единственный минус, что они плодятся, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома Анна Кузнецова.
При этом проблему размножения жильцы пытаются решить. Они регулярно вылавливают и пристраивают котят из подвала.
— У меня сейчас живут три кошки на передержке из подвала. Котят штук семь за два года мы пристроили. Проблема только в том, что не можем поймать основную кошку, которая плодится: она в ловушку не заходит. Сейчас там живут штук пять кошек и котенок. Их жители подкармливают из этого дома и из соседнего, — сообщила одна из жительниц Марго Шатрова.
Девушка тоже отметила, что жильцы поддерживают кошек, а в местной парикмахерской, которая находится в этом же здании, даже ругались, когда она с друзьями пытались поймать животных.
— Из парикмахерской нас гоняли, типа не ловите кошек, а то у нас крысы опять заведутся. То есть когда кошек не было, у них крысы водились, — заметила девушка.
В конце 2021 года свидетелем первого замуровывания кошек в подвале оказался Александр Акимов. Он включился в защиту животных и даже получил от жильцов дома по Стофато, 1а официальную доверенность представлять их интересы, так как сам жил в доме соседнем. Копия документа имеется в распоряжении НГС.
— Проблема началась, как я понял, когда сменилась управляющая компания. Первый раз [коммунальщики] закрыли дырку кирпичами и зацементировали. Но люди, кто кормит кошек, раздолбили ее. Я тогда написал заявление полицейскому участковому, который, кстати, вместе с управляющей компанией находятся в этом же здании. Через какое-то время дырку в подвал наглухо заварили железом. Это уже в марте 2022 года было. Я тогда дырку помог вскрыть. И написал второе заявление участковому. Он обещал разобраться, — рассказал Александр Акимов.
«Права кошек никто не нарушает»
По мнению Александра Акимова, управляющая компания нарушила несколько законов: статью 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), принятый в 2018 году федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и постановление правительства РФ
Очередная попытка коммунальщиков заблокировать кошек в подвале случилась в конце прошлой недели: утром 20 мая жильцы перед технологическим отверстием в подвал обнаружили огромный бетонный блок. Но в течение дня силами жителей блок удалось не только отодвинуть, но и оттащить от дома на несколько метров.
Участковый инспектор Саркис Бабунян в разговоре с журналистом заверил, что держит всё на контроле и за судьбой кошек следит.
— Я с директором УК Екатериной Черкасовой повторно по этому поводу еще и не общался. [Что она говорила] изначально? Я даже не помню, когда это было-то… Ну я жду ее, когда она приедет, буду с ней еще повторно общаться. Пока ее нет. <…> Будем разбираться, кто прав, кто виноват. Права кошек никто не нарушает. У меня у самого пять кошек. И плюс собака, — пояснил участковый Саркис Бабунян и посоветовал журналисту лично поговорить с руководителем УК о мотивах такого поведения.
Кто замуровывает кошек в подвале
Корреспондент НГС дозвонился до директора и единственного учредителя ООО «Комфорт Сервис» Екатерины Черкасовой, чтобы расспросить ее, кому и почему проживающие в подвале кошки доставляют дискомфорт. Однако женщина, услышав, кто и по какому поводу ей звонит, молча положила трубку и больше на звонки не отвечала.
ООО «Комфорт Сервис» образовано в декабре 2018 года. В компании числится 25 человек. Директором и единственным учредителем ООО, по данным системы «Контур.Фокус», является Екатерина Черкасова. По финансовым показателям на конец 2021 года выручка у компании составила 28,3 миллиона рублей, чистый убыток — 442 тысячи.
После звонка журналиста Черкасовой к вечеру 24 мая в почтовых ящиках жильцов появились анонимные обращения, в которых говорилось, что кошки подрали всю изоляцию отопительных труб и мешают дезинфекции подвала от блох.
1 марта в День кошек НГС показал пятнадцать пушистых животных, которым в приютах подыскивают хозяев. А в середине мая НГС рассказал, что Новосибирск атаковали стаи крыс: количество жалоб на грызунов выросло в пять раз.